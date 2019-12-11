11 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son dönemde hem Türkiye'de hem de THY Avrupa Ligi'nde büyük bir çekişme içinde olan iki tecrübeli başantrenör, yarın kozlarını Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda paylaşacak.
İkilinin bugüne kadar birbirlerine rakip olduğu maçlarda Obradovic 32, Ergin Ataman ise 21 kez galibiyet sevinci yaşadı.
Ataman, Anadolu Efes'in yanı sıra Montepaschi Siena (İtalya),Türk Telekom, Ülker ve Galatasaray'ın başında, Panathinaikos (Yunanistan),Fenerbahçe ve Benetton'u (İtalya) çalıştıran Obradovic'le karşılaştı.
REKABET 22 YIL ÖNCE BAŞLADI
Obradovic ile Ergin Ataman, kariyerlerinde ilk kez 22 yıl önce 2 Ekim 1997'de birbirlerine rakip oldu.
Söz konusu tarihte Benetton'u çalıştıran Obradovic ile Türk Telekom'un başında bulunan Ergin Ataman, İtalya'nın Treviso şehrinde oynanan Avrupa Ligi maçında ilk kez kozlarını paylaştı. Bu karşılaşmadan Obradovic'in takımı 71-66 galip ayrıldı.
AVRUPA'DA 17 KEZ RAKİP OLDULAR
Obradovic ile Ataman'ın çalıştırdığı takımlar, Avrupa Ligi'nde daha önce 17 kez karşı karşıya geldi.
Söz konusu 17 mücadelenin 12'sinde Obradovic'in, 5'inde ise Ataman'ın takımları salondan galip ayrıldı.
ATAMAN'IN OBRADOVİC'E KARŞI DEPLASMANDA GALİBİYET SEVİNCİ YOK
Ergin Ataman, çalıştırdığı takımlarla Zeljko Obradovic'in ekipleri karşısında Avrupa kupalarında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı.
Obradovic'in başında bulunduğu takımlar, Avrupa Ligi'nde şu ana kadar Ergin Ataman yönetimindeki ekipleri 7 kez konuk etti. Söz konusu 7 müsabakayı da Obradovic'in takımları kazandı.
ATAMAN, GEÇEN SEZON ÜSTÜNLÜK KURDU
Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, geçen sezon Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe'ye üstünlük kurdu.
Geçen sezon başında rakibini yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Ataman'ın Anadolu Efes'i, ligde de play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 4-3'le geçti ve şampiyonluğa uzandı.
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde de gülen taraf Ataman'ın takımı oldu. Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'i, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki organizasyonun yarı finalinde Obradovic'in öğrenilerini yenerek finale çıktı.
İki ekip arasında geçen sezon oynanan Türkiye Kupası'nın finalinde ise gülen taraf Obradovic'in takımı oldu.
İki başantrenörün çalıştırdığı takımların geçen sezonki 14 randevusunda Anadolu Efes 8, Fenerbahçe ise 6 galibiyet aldı.
SEZON BAŞI GÜLEN ATAMAN OLDU
İki başantrenör ve takımları arasındaki rekabette son karşılaşma bu sezon başı oynandı.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu yenmesiyle Ataman, Obradovic karşısında bir kupa sevinci daha yaşadı.
MAÇLAR
Fenerbahçe, Panathinaikos ve Benetton'u çalıştıran Obradovic ile Anadolu Efes, Ülker, Galatasaray ve Türk Telekom'un başında yer alan Ataman'ın bu takımlarla birbirlerine rakip oldukları maçlar şöyle:
|Yer
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Sonuç
|Treviso
|02.10.1997
|Avrupa Ligi
|Benetton-Türk Telekom
|71-66
|Ankara
|19.11.1997
|Avrupa Ligi
|Türk Telekom-Benetton
|67-84
|Selanik
|18.04.2000
|Avrupa Ligi Dörtlü Final
|Panathinaikos-Efes Pilsen
|81-71
|Siena
|31.10.2002
|Avrupa Ligi
|M.Siena-Panathinaikos
|77-69
|Atina
|15.01.2003
|Avrupa Ligi
|Panathinaikos-M.Siena
|64-56
|Siena
|06.03.2003
|Avrupa Ligi
|M.Siena-Panathinaikos
|82-76
|Atina
|16.04.2003
|Avrupa Ligi
|Panathinaikos-M.Siena
|111-103
|İstanbul
|08.12.2004
|Avrupa Ligi
|Ülker-Panathinaikos
|66-64
|Atina
|03.02.2004
|Avrupa Ligi
|Panathinaikos-Ülker
|79-72
|İstanbul
|31.10.2005
|Avrupa Ligi
|Ülker-Panathinaikos
|66-82
|Atina
|21.12.2005
|Avrupa Ligi
|Panathinaikos-Ülker
|85-69
|Samsun
|09.10.2013
|Cumhurbaşkanlığı Kupası
|Fenerbahçe-Galatasaray
|64-62
|İstanbul (Abdi İpekçi)
|09.12.2013
|Basketbol Süper Ligi
|Galatasaray-Fenerbahçe
|77-62
|İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
|31.03.2014
|Basketbol Süper Ligi
|Fenerbahçe-Galatasaray
|77-52
|İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
|03.06.2014
|Basketbol Süper Ligi
|Fenerbahçe-Galatasaray
|89-70
|İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
|05.06.2014
|Basketbol Süper Ligi
|Fenerbahçe-Galatasaray
|74-73
|İstanbul (Abdi İpekçi)
|08.06.2014
|Basketbol Süper Ligi
|Galatasaray-Fenerbahçe
|73-64
|İstanbul (Abdi İpekçi)
|10.06.2014
|Basketbol Süper Ligi
|Galatasaray-Fenerbahçe
|88-82
|İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
|13.06.2014
|Basketbol Süper Ligi
|Fenerbahçe-Galatasaray
|76-63
|İstanbul (Abdi İpekçi)
|16.06.2014
|Basketbol Süper Ligi
|Galatasaray-Fenerbahçe
|85-77
|İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
|17.11.2014
|Basketbol Süper Ligi
|Fenerbahçe-Galatasaray
|85-74
|İstanbul (Abdi İpekçi)
|09.03.2015
|Basketbol Süper Ligi
|Galatasaray-Fenerbahçe
|92-88
|İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
|21.05.2015
|Basketbol Süper Ligi
|Fenerbahçe-Galatasaray
|93-67
|İstanbul (Abdi İpekçi)
|24.05.2015
|Basketbol Süper Ligi
|Galatasaray-Fenerbahçe
|70-69
|İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
|27.05.2015
|Basketbol Süper Ligi
|Fenerbahçe-Galatasaray
|67-59
|İstanbul (Abdi İpekçi)
|02.11.2015
|Basketbol Süper Ligi
|Galatasaray-Fenerbahçe
|80-63
|İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
|27.02.2016
|Basketbol Süper Ligi
|Fenerbahçe-Galatasaray
|77-68
|İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
|25.05.2016
|Basketbol Süper Ligi
|Fenerbahçe-Galatasaray
|93-79
|İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
|27.05.2016
|Basketbol Süper Ligi
|Fenerbahçe-Galatasaray
|80-55
|İstanbul (Abdi İpekçi)
|29.05.2016
|Basketbol Süper Ligi
|Galatasaray-Fenerbahçe
|65-63
|İstanbul (Abdi İpekçi)
|31.05.2016
|Basketbol Süper Ligi
|Galatasaray-Fenerbahçe
|65-82
|İstanbul (Abdi İpekçi)
|28.10.2016
|THY Avrupa Ligi
|Galatasaray-Fenerbahçe
|87-103
|İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
|13.11.2016
|Basketbol Süper Ligi
|Fenerbahçe-Galatasaray
|92-74
|İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
|26.01.2017
|THY Avrupa Ligi
|Fenerbahçe-Galatasaray
|85-80
|İstanbul (Abdi İpekçi)
|12.03.2017
|Basketbol Süper Ligi
|Galatasaray-Fenerbahçe
|75-79
|İstanbul (Sinan Erdem)
|19.01.2018
|THY Avrupa Ligi
|Anadolu Efes-Fenerbahçe
|84-89
|İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
|04.02.2018
|Basketbol Süper Ligi
|Fenerbahçe-Anadolu Efes
|100-74
|İstanbul (Sinan Erdem)
|14.02.2018
|Türkiye Kupası
|Fenerbahçe-Anadolu Efes
|80-83
|Ankara (Ankara Spor Salonu)
|03.10.2018
|Cumhurbaşkanlığı Kupası
|Fenerbahçe-Anadolu Efes
|62-65
|İstanbul (Sinan Erdem)
|25.10.2018
|THY Avrupa Ligi
|Anadolu Efes-Fenerbahçe
|89-83
|İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
|05.11.2018
|Basketbol Süper Ligi
|Fenerbahçe-Anadolu Efes
|86-79
|Ankara (Ankara Spor Salonu)
|17.02.2019
|Türkiye Kupası
|Anadolu Efes-Fenerbahçe
|70-80
|İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
|28.02.2019
|THY Avrupa Ligi
|Fenerbahçe-Anadolu Efes
|84-66
|İstanbul (Sinan Erdem)
|03.03.2019
|Basketbol Süper Ligi
|Anadolu Efes-Fenerbahçe
|67-65
|İspanya (Vitoria-Gasteiz)
|17.05.2019
|THY Avrupa Ligi Dörtlü Final
|Fenerbahçe-Anadolu Efes
|73-92
|İstanbul (Sinan Erdem)
|09.06.2019
|Basketbol Süper Ligi
|Anadolu Efes-Fenerbahçe
|56-73
|İstanbul (Sinan Erdem)
|11.06.2019
|Basketbol Süper Ligi
|Anadolu Efes-Fenerbahçe
|101-93
|İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
|13.06.2019
|Basketbol Süper Ligi
|Fenerbahçe-Anadolu Efes
|57-74
|İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
|15.06.2019
|Basketbol Süper Ligi
|Fenerbahçe-Anadolu Efes
|82-73
|İstanbul (Sinan Erdem)
|17.06.2019
|Basketbol Süper Ligi
|Anadolu Efes-Fenerbahçe
|86-76
|İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
|19.06.2019
|Basketbol Süper Ligi
|Fenerbahçe-Anadolu Efes
|85-69
|İstanbul (Sinan Erdem)
|21.06.2019
|Basketbol Süper Ligi
|Anadolu Efes-Fenerbahçe
|89-74
|Gaziantep (Karataş Şahinbey)
|26.09.2019
|Cumhurbaşkanlığı Kupası
|Anadolu Efes-Fenerbahçe
|79-74
Not: Ligde 2013-2014 sezonunda play-off final serisinin son maçında Galatasaray, sahaya çıkmadığı için Fenerbahçe hükmen 20-0 galip sayılmıştı. Bu karşılaşma istatistiklere dahil edilmemiştir.
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