20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, "Maçın sonucu ile başlamak istiyorum. Taraftarlarımız, oyunculara tekrar sahaya çağırdı. Onların desteğe bizim için çok önemli. Oyuncularıma kırk dakika boyunca sahada verdikleri her şey için teşekkür ediyorum. Sinan Erdem'deki son maçtan sonra da onlarla gurur duyduğumu söylemiştim." ifadelerini kullandı.
Play-off final serisinin beşinci maçında Luigi Datome'nin sakatlığını hatırlatan Sırp antrenör, "Çok ciddi bir şey yaşamasına rağmen takıma destek olmak için elinden geleni yaptı. Beşinci maçta son çeyrekte de Ahmet'in çok acısı vardı bugün oynamayacaktı ancak takıma yardım etmek için iğne yaptırıp oynadı. Bu takım ruhundan gurur duyuyorum ve teşekkür ediyorum onlara. Takım ruhuna sahip bir ekibiz ve savaşmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.
Play-off final serinin çok güzel geçtiğini vurgulayan Obradovic, şunları aktardı:
"İzleyen herkesin çok keyif aldığını düşünüyorum. Kesinlikle kolay değil. 14 günde 7 maç oynadık, gerçekten zor. Elimizden gelen her şeyi vermemiz gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun ben takımımla gurur duyacağım. Bütün hayatım boyunca son 2-3 aydır yaşadığım gibi bir şeyi yaşamadım. Çok fazla şey yaşadık. Herkes takıma destek olmak için çok çalıştı. Taraftarımız da bunun farkında ve bize destek oluyor. Cuma günü de en iyisini yapmaya çalışacağız ancak sonuç ne olursa olsun bu sezonla gurur duymamız gerekiyor."
Ergin Ataman'ın basın toplantısında ailesini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na getiremediğini söylemesiyle ilgili bir soru üzerine Obradovic, "Yorum yok. Herkes gelmek için özgürdür ve burada kimsenin başına kesinlikle bir şey gelmez. Altı yıldır buradayım birinin başına bir şey geldi mi? Herhangi takım ya da kişiyle sorun yaşadık mı bu salonda? Anadolu Efes sahasında da bir şey olmadı. Sezon başında değimiz gibi bütün takımlara saygı duymalıyız. Ben her zaman basketbolda konuşmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir sezon yaşanıyor. Çok iyi iki takım basketbol oynuyor şu an." değerlendirmesinde bulundu.
Serinin son maçında Sinan Erdem'de cezası nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların olmamasını da değerlendiren Obradovic, "Avrupa'da seyircimizin çok olmadığı salonlarda oynadık. Bizi çok etkileyemeyecek. Çıkıp oynayacağız." şeklinde görüş belirtti.
Luigi Datome'nin serinin 5. maçında sakatlandıktan sonra ambulansla hastaneye gitmediğinin hatırlatılması üzerine Sırp antrenör, şu ifadeleri kullandı:
"Bununla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Kim olursa olsun insan olarak sorumluk almamız gerekiyor. İnsanlığımızı göstererek yardımcı olmak gerekiyor. Antrenör ve sporcudan önce insan olmamız gerekiyor. Görevleri insanlara yardım etmek olan insanlar, yardım etmiyorsa yorum yapmaya gerek yok. Hepimizin ailesi var. Kendinizi bu duruma koyun siz nasıl tepki verirsiniz. Hangi formayı giymeniz önemli değil."
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