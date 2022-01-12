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Seyahat bileti satış platformu obilet.com, global pazarlara açılmayı hedeflediğini bildirdi. 2021 yılında, toplamda 16 milyon otobüs, uçak ve feribot bileti satışına ulaşarak yüzde 200 oranında büyüyen şirket, 2022'de 30 milyon bilet satışı hedefliyor.

Obilet.com'un faaliyetlerini değerlendiren girişimin kurucu ortağı ve CEO'su Yiğit Gürocak, ''Pandeminin etkilerinden tam anlamıyla kurtulamayan bir sektöre yönelik faaliyet göstermemize rağmen hızlı büyümeyi 2022 yılında da devam ettirerek 30 milyon bilet satışına aracılık etmeyi hedefliyoruz. Platformumuza kayıtlı tekil kullanıcı sayısında da 2022 yılı içinde 10 milyonu geride bırakacağımızı tahmin ediyoruz. 2022 boyunca, artan bilet satış hacmimizle birlikte çalışan sayımızı artırmayı, 300'den fazla çalışana istihdam sağlamayı ve toplamda da yıllık 350 milyondan fazla ziyaretçiyi sitemize çekmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kullanıcılarının seyahatleri için ihtiyaç duydukları tüm alternatifleri eksiksiz olarak bulabilecekleri platform olma hedeflerini sürdürdüklerinin altını çizen Gürocak, "Türkiye'de edindiğimiz deneyim ve geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizle, 10'uncu yılımız olan 2022'de Doğu Avrupa'ya açılmak en büyük planlarımızdan birini oluşturuyor. Aynı zamanda, seyahat ve turizm sektörünün diğer dikeylerine de giriş yaparak ürün portföyümüzü çeşitlendireceğiz. Halen dünyada en çok biletleme gerçekleştiren seyahat bileti platformlarından biriyiz, yakın bir gelecekte ilk 5'te sağlam bir yer edinmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.