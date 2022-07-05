Obilet'e rekabet soruşturması

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Rekabet Kurulu, otobüs bileti satış platformu Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hakkında soruşturma başlattı.

Firmanın faaliyetlerinin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği araştırılacak

Rekabet Kurulu'nın açıklamasında "Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin bilet satışına aracılık hizmeti için otobüs firmalarına uyguladığı bilet satışı komisyon oranlarını aşırı olarak belirlemek ve biletleme yazılımı hizmeti, otobüs biletlerinin platformlar üzerinden satışı ve sefer verilerinin platformlara dağıtımı pazarlarında rakiplerini dışlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini; otobüs biletlerinin platformlar üzerinden satışı pazarında imzaladığı sözleşmeler ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Buna göre önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 16.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-27/433-M sayı ile karar verdi." denildi