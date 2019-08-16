Jedi ustası Obi-Wan Kenobi dönüyor

Star Wars'un 1999'da 'The Phantom Menace'le başlayan ikinci üçlemesinde Obi-Wan Kenobi'yi canlandıran usta oyuncu Ewan McGregor'un bir kez daha Obi-Wan'ı oynamak için yapım şirketiyle anlaşma imzaladığı iddia edildi. Star Wars hayranları uzun süredir solo bir Obi-Wan filmi bekliyordur. Ancak McGregor'un bir sinema filminde değil Disney+ için çekilecek dizide Obi-Wan Kenobi olarak ekrana geleceği söyleniyor.