Obeziteyle mücadelede cerrahi olmayan yaklaşımlar

Tüm dünyada obezite kadar hızlı artan, bireyleri ve toplumları bu kadar etkileyen başka bir hastalık yoktur. Ülkemizde de neredeyse üç kişiden biri şişmanlık ile mücadele etmektedir. Peki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)' ne göre insan sağlığını bozabilecek anormal ve aşırı yağ birikmesi sonucu oluşan bir hastalık olarak tanımlanan obeziteden kurtuluşun tek yolu ameliyat mı?



Obezite genel olarak, vücuda besinler yoluyla alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan kronik bir hastalıktır. Günlük alınan enerji, harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanamayan enerji vücutta yağ şeklinde birikmektedir. Obezite kozmetik bir sorun değil, kalp-damar hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları ve endokrin sistemi hastalıklarına kadar pek çok sağlık probleminin oluşmasına yol açan sistemik bir hastalıktır.

OBEZİTEYLE MÜCADELEDE TEK YOL CERRAHİ Mİ?

Beslenme doğumdan ölüme kadar devam eden hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Sağlıklı bir yaşam için alınan enerji ile harcanan enerji dengeli olmak zorundadır. Kilo cinsinden vücut ağırlığının metre cinsinden boya bölünmesi ile elde edilen vücut kitle indeksi obezite tanımının anahtarıdır. 18-25 arası normal kabul edilen bu index, 25'in üzerinde ise fazla kilo, 30'un üzerinde ise obez, 40'ın üzerinde ise morbid obez olarak tanımlanır.

Obezite tedavisinin vazgeçilmesi diyettir. Şunu unutmayalım obezite ile mücadelede hiçbir şey mucize değildir. Ana amaç kişinin yaşam tarzının değişmesini sağlamaktır. Bununda ilk koşulu diyete uyumdur. Ancak obezite tedavisinde diyet mutlaka kişiye özel olmalıdır. Uygulanacak diyette kişinin cinsiyeti, yaşı, ek hastalığı olup olmaması, gıda intoleransı mutlaka sorgulanmalıdır. Obezite temelinde bilinen gerçek karbonhidrattan ve rafine şekerden zengin, bitkisel liften fakir, aşırı yağlı beslenme yatar. Tüm diyet uygulamalarında bu göz önünde bulundurulmalıdır.

Obezite tedavisinin bir diğer vazgeçilmesi egzersizdir. Fiziksel aktivitenin beraberinde önerilmediği bir diyet programı düşünülemez.

MİDE BALONU İŞE YARIYOR MU?

Gelelim obezite ile mücadelede cerrahi olmayan yöntemlere; Mide balonu nedir? İşe yarıyor mu? Mide balonu patlar mı?

Mide balonu şişirilebilir silikondan yapılmış insan vücudu ile uyumlu, obezite ile mücadelede önemli yeri olan cerrahi olmayan bir yöntemdir. Mide balonu anestezi eşliğinde endoskopi ünitelerinde yaklaşık 15-20 dk.lık bir süre ile mideye yerleştirilir ve kişinin vücut volümüne göre uygun miktarda serum fizyolojik ile şişirilir. Midede hacim kaplamasından ötürü kişide tokluk hissi yaratır. Aynı gün işe dönebilir. Yerleştirilen balon nedeniyle birkaç günde olsa ağrı, bulantı hisseden hastalara reçete düzenlenir. Mide balonları dayanıklı silikondan yapıldığından patlama riski yoktur.

Mide balonu uygulanan kişiler beraberindeki diyete uyumla total kilosunun yaklaşık %20' isini verebilirler.

MİDE BOTOKSU NEDİR?

Endoskopik yöntemle mide içine uygulanan ve mide kaslarının kasılmasını yavaşlatarak tokluk hissi uyandıran mide botoksu son zamanlarda ülkemizde sıkça uygulanan ancak etkinliği tartışmalı olan bir yöntemdir. Hiçbir etkisi olmadığına dair literatür yayınları olmakla beraber, ülkemizde etkili olduğuna dair yayınlar da bulunmaktadır. Burada önemli olan kullanılan botoksun ruhsatlı olup olmadığı, midenin uygun yerlerine uygun şekilde verilip verilmediğidir. Bu yöntemle çok fazla kilo verme beklentisi olmamalıdır. Sınırlı endikasyonda deneyimli uzmanlar tarafından uygulanabilir.

Obezitede sonuçta size uygulanacak yöntemin cerrahi, cerrahi ise hangi cerrahi tekniğin uygulanması, cerrahi olmayan yöntemlerde ise kişiye uygun yöntemin belirlenmesi mutlaka bu konuda deneyimli uzmanlarca karar verilmelidir.

Şunu unutmayın ki sonuçta her şeyin temelinde yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenme yatar.

Sağlıkla kalın.