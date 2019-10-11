Tahmazoğlu, sağlıklı beslenmenin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Özellikle çocuklarımızın, annelerinin hazırladığı yemekleri yemeleri çok önemli. Bu kapsamda ilçemizde okuyan 112 bin anaokulu ve ilkokul öğrencimize beslenme kabı yaptırdık. Termos şeklinde ve iki haznesi var. Hijyenik ve ısıyı koruyan bir kap. Bunları çocuklarımıza hediye ediyoruz.