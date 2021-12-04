Obezite tedavisinde bitkisel ilaçlara dikkat!

Obezite hastalığının tanısı, Vücut Kütle İndeksi (VKİ) hesaplaması denilen global olarak kullanılan bir yöntem ile konuluyor. Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) Başkan Yardımcısı ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilek Yazıcı, VKİ’nin, kişinin kilosunun, boyunun metre cinsinden karesine bölünerek hesaplandığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “VKİ sonucunun 25'e kadar olması kişinin normal kiloda olduğu anlamına gelirken, 25-30 arasında olması fazla kilolu olduğunu gösteriyor. VKİ’nin 30 ve üzeri olması durumunda ise obezite tanısını koyuyoruz.”
VKİ’nin dışında bel çevresi ölçümünün de vücuttaki yağ miktarını ölçmek açısından önemli bir gösterge olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yazıcı, Türkiye için kadınlarda 90 cm, erkeklerde ise 100 cm’nin üzerinde olması durumunda obezite tanısının koyulabildiğini belirtti.
OBEZİTELİ BİREYLER İLK ADIMDA HANGİ UZMANLARA BAŞVURABİLİR?
Obezite hastalığının tedavisinde uygulanan yöntemler hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Dilek Yazıcı, fazla kilolu veya obeziteli bireylerin genellikle ilk olarak aile hekimlerine, iç hastalıkları uzmanlarına ve endokrinologlara başvurabileceklerini belirtti. Teşhisin konulmasıyla birlikte uygulanması gereken yöntemin belirlenmesi ile ilgili de konuşan Prof. Dr. Yazıcı şunları söyledi: “Obezitenin tedavisinde başvurulan ilk yöntem hayat tarzı değişikliği yapılması oluyor. Hastanın uzmanlar eşliğinde bir beslenme ve egzersiz programı uygulaması ve psikolog yardımıyla da bu değişikliklerin kalıcı hale gelebilmesi sağlanmalı.”
“İLAÇ TEDAVİLERİ İLE YÜZDE 10 CİVARINDA KİLO KAYBI SAĞLANABİLİYOR”
Prof. Dr. Yazıcı, egzersiz ve diyet uygulaması sonucunda hastada en az yüzde 5’lik bir kilo kaybı sağlanamazsa ve şeker hastalığı, karaciğer yağlanması, kolesterol yüksekliği gibi komplikasyonlarda belirgin bir iyileşme görülmezse ikinci basamak olarak ilaç tedavisine başvurulabileceğini dile getirdi.
İlaç tedavilerinde yüzde 10’lara kadar kilo kaybı sağlanabildiğini belirten Prof. Dr. Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti: “Obezite ve fazla kilo toplum genelinde çok yaygın olarak görüldüğü için ilaç tedavileri ile ilgili pek çok çalışma yapılıyor. Dolayısıyla etkinlikleri daha yüksek ilaçlar da geliştirilmekte.”
“İLAÇ TEDAVİSİ HEKİM KONTROLÜNDE YAPILMALI”
Bu ilaçların hekim kontrolünde kullanılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yazıcı, konu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu: “Obeziteli veya fazla kilolu kişiler kilo vermek için bir takım bitkisel yöntemlere başvurabiliyor. Ancak bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmamış bu bitkisel ilaçlar, kalp-damar ya da merkezi sinir sistemini olumsuz etkileyebilir ve öngörülmeyen başka komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle tedavide, İlaç Onam Kurumları tarafından onaylı olan ilaçların hekim kontrolüyle kullanılması riskleri önlemek adına çok önemlidir.”
CERRAHİ YÖNTEMLER HANGİ HASTALARA UYGULANMALI?
Obezitenin tedavisinde başvurulan yöntemlerden biri de cerrahi müdahale. En sık kullanılan yöntemlerin tüp mide ve gastrik bypass cerrahisi olduğunu belirten Prof. Dr. Yazıcı, “Tüp mide ile yüzde 50-60, bypass yöntemiyle ise yüzde 70 oranında fazla kiloların verilmesi sağlanabiliyor.” şeklinde konuştu.
Obezitede cerrahi yöntemin her hasta için uygun olmadığını belirten Prof. Dr. Yazıcı, konu ile ilgili şu bilgileri verdi: “Hastaya obezite cerrahisi uygulanması için belli kıstaslar var. Genel olarak VKİ’si 40’ın üzerinde olan hastaları da cerrahiye yönlendirebiliyoruz. Hastanın VKİ’si 35 ve üzeriyse ve aynı zamanda hastada kontrol edilemeyen bazı komplikasyonlar varsa da cerrahi müdahale uygulanabilir.”
Cerrahi müdahalede hasta seçiminin doğru yapılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yazıcı, egzersiz ve diyet programı ile hayat tarzında değişikliği oturtamayan kişilerin cerrahi sonrası kilo alabildiğini vurguladı. Hastaların cerrahi müdahaleden sonra uzun süre takip edilmesinin besin eksikliklerinin kontrolü açısından da önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Yazıcı, kalıcı hayat tarzı değişikliğine uyum sağlayabilecek hastaların ameliyata yönlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!