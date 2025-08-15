Habertürk
        Haberler Sağlık "Obezite, mide kanseri riskini artırıyor" | Sağlık Haberleri

        "Obezite, mide kanseri riskini artırıyor"

        Bilimsel makale olarak yayınlanan çalışmalarında obezitenin yalnızca diyabet ve kalp hastalıkları için değil, mide kanseri açısından da ciddi bir risk faktörü oluşturduğunu gözlemlediklerini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Beğenik, "Yeni bilimsel bulgular, obezitenin bazı kanser türleriyle de yakın ilişkili olduğunu gösteriyor. Özellikle mide kanseri gibi ölümcül hastalıklarla olan bağlantısı, hem bilim insanlarını hem de halk sağlığı uzmanlarını alarma geçirdi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 11:12 Güncelleme: 15.08.2025 - 11:12
        "Obezite, mide kanseri riskini artırıyor"
        İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Beğenik, obezitenin yalnızca diyabet ve kalp hastalıkları için değil, mide kanseri açısından da ciddi bir risk faktörü olduğunu söyledi.

        "SADECE BİR ESTETİK SORUN OLARAK GÖRÜLMEMELİ"

        Prof. Dr. Hüseyin Beğenik, obezitenin günümüzde yalnızca estetik bir sorun veya diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklarla sınırlı bir risk faktörü olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Beğenik, “Yeni bilimsel bulgular, obezitenin bazı kanser türleriyle de yakın ilişkili olduğunu gösteriyor. Özellikle mide kanseri gibi ölümcül hastalıklarla olan bağlantısı, hem bilim insanlarını hem de halk sağlığı uzmanlarını alarma geçirdi” diye konuştu.

        TÜRK ARAŞTIRMA EKİBİNİN OBEZİTE ÇALIŞMASI LİTERATÜRE GİRDİ

        Prof. Dr. Beğenik ve ekibinin yürüttüğü “Serum leptin levels in gastric cancer patients and the relationship with insulin resistance” başlıklı çalışma, tıp dünyasının saygın yayınlarından Archives of Medical Science Dergisi’nde yayımlandı. Araştırmalarının uluslararası düzeyde ilgi gördüğünü aktaran Prof. Dr. Beğenik, çalışmada mide kanseri tanısı konan hastaların kan serumlarında leptin hormonu düzeylerinin ölçüldüğünü söyledi.

        Leptinin normalde vücutta yağ hücreleri tarafından salgılanan ve beyne tokluk sinyali gönderen bir hormon olduğunu anlatan Prof. Dr. Beğenik, “Son yıllarda yapılan araştırmalar, leptinin yalnızca iştah düzenleyici değil; bağışıklık sistemi, hücre çoğalması ve inflamasyon (iltihap) süreçleri üzerinde de etkili olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

        "MİDE KANSERİ HASTALARINDA LEPTİN DÜZEYİ DAHA YÜKSEK"

        Çalışmalarında mide kanseri hastalarında leptin düzeylerinin sağlıklı bireylere göre anlamlı derecede yüksek çıktığını belirten Prof. Dr. Beğenik, “Bu yüksekliğin insülin direnciyle doğrudan ilişkili olabileceğini gördük. Bulgularımız, leptinin kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını etkileyebileceğini düşündürüyor” dedi.

        Obezitenin, vücutta aşırı yağ birikimine bağlı olarak leptin üretimini artırdığını kaydeden Prof. Dr. Beğenik, obez bireylerde sık görülen insülin direncinin de kan şekerinin hücre içine girmesini zorlaştırarak metabolik dengesizliklere yol açtığını ifade etti. Prof. Dr. Beğenik, “Çalışmamız, bu iki mekanizmanın birlikte çalışarak mide kanseri riskini artırabileceğini bilimsel olarak ortaya koyan ender araştırmalardan biri oldu” diye konuştu.

        "METABOLİK SAĞLIK GÖSTERGELERİ TAKİP EDİLMELİ"

        Sadece kilo vermenin yeterli olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Beğenik, “Vücuttaki hormonal dengenin izlenmesi, insülin direnci gibi metabolik bozuklukların erken tespiti ve takibi, kanserden korunmada da önemli bir strateji olabilir” dedi.

        Türkiye’de ve dünyada obezitenin bireysel olduğu kadar toplumsal bir sağlık sorunu haline geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Beğenik, “Obeziteyle mücadelede yalnızca dış görünüm ya da kilo sayıları değil, metabolik sağlık göstergeleri ve erken tanı stratejileri de dikkate alınmalı” ifadelerini kullandı.

        Çalışmanın kilo kontrolünün yanı sıra kan tahlili ile leptin seviyelerinin ve insülin direncinin düzenli olarak izlenmesi gerektiğini ortaya koyduğunu dile getiren Prof. Dr. Beğenik, “Hastalıkların önlenmesinde proaktif yaklaşımın önemi çok büyük” diye konuştu.

        Yazı Boyutu
