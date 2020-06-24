"Obezite ile mücadele" alt komisyonu toplandı

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplandı.
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Alt Komisyon Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, 2018'de kurulan obezite merkezleriyle tedavinin ücretsiz yapıldığını anımsattı.
"Bariatrik cerrahi" diye adlandırılan kilo kaybında yardımcı olan çeşitli obezite cerrahisi operasyonları sonrası yakınları vefat eden dilekçe sahipleri, komisyonda mağduriyetlerini dile getirdi.
Komisyona katılan mağdur yakını, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, akrabasının da bu ameliyat sonrasında vefat ettiğini söyledi. Aydemir, bu ameliyatları genelde gençlerin yaptırdığını, internet üzerinden yapılan reklam havasındaki yayınlardan etkilendiklerini dile getirerek, komisyonun gayretleriyle bu tip yayınların çoğunun ortadan kalktığını belirtti. Aydemir, ameliyat yerine disiplinli diyet ve spor tavsiyesinde bulundu.
Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanı Dr. Yusuf Tanrıkulu, bu tip ameliyatların öncesi ve sonrası oluşabilecek hata ila komplikasyon arasındaki farklara ve vaka incelemelerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Tanrıkulu, hastanın tam olarak aydınlatılmasının önemine dikkati çekti.
Adi Tıp Kurumu 8. İhtisas Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Kağan Zengin de yılda 20 bine yakın bu tip ameliyat yapıldığını, bu uygulama sonrası ölüm oranının binde 1 civarında olduğunu kaydetti. Zengin, son 2 yılda ölümle sonuçlanmayan 12 olgu geldiğini, bunların 5'inde komplikasyon sonrası yanlış yönetimden kaynaklandığına karar verdiklerini anlattı. Zengin, 22 vakanın ise ölümle sonuçlanarak kurula geldiğini, bunlardan yüzde 77'sinde kusur bulduklarını bildirdi.
Adalet Bakanı Bilirkişilik Daire Başkanı İzzet Kara, bu tip sağlık davaları için ihtisas mahkemeleri kurulmasının yararlı olacağını söyledi.
- "Obezite merkezlerine gitmeden cerrahi müdahale yapılamayacak"
Türk Tabipleri Birliği temsilcisi, avukat Leyla Verda Ersoy, bariatrik cerrahisi için reklamın çok sakıncalı olduğunu ve yasaklandığını ifade etti. Bu tip ameliyatlardaki komplikasyonların diğerlerine göre yüksek olmadığını belirten Ersoy, kadınların bu operasyonlara daha istekli olduğunu söyledi.
Türk Tabipleri Birliği adına konuşan Prof. Dr. Mehmet Mahir Özmen de obezitenin bir hastalık olduğunu bu ameliyatları bu şekilde değerlendirmek gerektiğini vurgulayarak, basının suçlayıcı dilde bu vakalara yaklaşmamasını istedi.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Planlama Daire Başkanı Dr. Yusuf Yavuz, hazırlanan yeni genelgeyle belli bir vücut kitle endeksi altında olanlara ve bazı hastalara, obezite merkezlerine gitmeden, kesinlikle cerrahi müdahale yapılamayacağını kaydetti.
Sağlık turizmi kapsamında gelen hastaların da bu genelgeye dahil olacağını belirten Yavuz, bu tip ameliyatlar öncesi obezite hastalarının merkezlerde 6 ay gibi bir süreç geçirmeden ameliyat yapılmayacağını söyledi. Yavuz, obezite cerrahisi yapabilmek için sertifika modeline de geçmeyi plandıklarını aktardı.
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