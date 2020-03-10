10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Obezite, diyabet hastalığına neden oluyor
- Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi - Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Kapu: - "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada yaklaşık 500 milyon tip 2 diyabet hastası vardır ve bu hastaların yüzde 90’ı fazla kilolu ya da obez hastalardır" - "Obezite ve hareketsiz yaşam, vücuttaki insülin salınımında azalmaya veya hücrenin insüline karşı direnç geliştirmesine sebep olmaktadır"
Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi - Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kapu, obezite hastalığı ile mücadelenin aynı zamanda şeker hastalığı ile de mücadele olduğunu bildirdi.
Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi - Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Kapu, şunları aktardı:
"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada yaklaşık 500 milyon tip 2 diyabet hastası vardır ve bu hastaların yüzde 90’ı fazla kilolu ya da obez hastalardır. Çünkü obezite ve hareketsiz yaşam, vücuttaki insülin salınımında azalmaya veya hücrenin insüline karşı direnç geliştirmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla kan şekerinin yükselmesiyle tip 2 diyabet ortaya çıkmaktadır. Diyabet hastalığının çözümü için ise genelde metabolik cerrahi tercih edilirken, obezite ameliyatıyla da diyabeti ortadan kaldırmak mümkün olabilmektedir.
Fakat her diyabet hastasının kendine has semptomlar gösterebileceğini, bu nedenle hangi tür cerrahi müdahalenin uygulanması gerektiğine yapılacak detaylı muayeneden sonra karar verilmesi doğrudur. Hastaların obezite ameliyatıyla diyabetin yanı sıra hipertansiyon, kolesterol, uyku apnesi, nöropati gibi hastalıkları da ortadan kaybolabilmektedir. Uygun cerrahi yöntemin hastanın ihtiyacına göre doktoru tarafından belirlenmesi gerekir."
- 3 gün hastanede yatışı uygun görülür
Ameliyat sürecinin net ve akıcı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini ifade eden Dr. Kapu, şunları kaydetti:
"Öncelikle hasta genel bir checkup'tan geçirilir. Kişi; anestezi, dahiliye, kardiyoloji ve psikiyatri birimleri tarafından muayene edilir. Beraberinde mide endoskopisi uygulanır. Eğer ki ameliyata engel bir durum yoksa ameliyat gerçekleştirilebilir. Ameliyattan sonra hastanın ortalama 3 gün hastanede yatışı uygun görülür. 3 günün sonunda ise herhangi bir problem yoksa hasta taburcu edilir. Ameliyat sonrası iyileşme süreci ise fazla kiloların verildiği ve yandaş hastalıkların ortadan kalktığı zamana kadar devam eder. Ameliyatın başarısı kadar, ameliyat sonrası süreçte çok önemlidir. Kişinin diyetisyen tarafından uygun görülen beslenme şekillerine uyması ve spor yapmasıyla birlikte hedefine çok daha hızlı ulaşabilir. Ayrıca kişinin motivasyonu da hedeflenen başarıya ulaşılması için büyük önem teşkil eder."
Her ameliyatta olduğu gibi obezite cerrahisinde de risklerin hastanın kilo ve yaşı ile doğru orantılı olarak arttığına değinen Kapu, "Buna nazaran obezite cerrahisi başarı yüzdesi yüksek bir ameliyattır. Ameliyatlar kapalı yöntemle gerçekleştirildiği için ise ameliyat sonrası ağrılar minimum seviyededir ve unutulmamalıdır ki ölümcül olan obezite ameliyatı değil, obezitedir." ifadelerini kullandı.
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