Obez kedi Şiraz pilatesle ve yüzerek zayıflıyor

Denli, "Köpeklerle süreç biraz daha konforlu ve daha keyifli geçiyor. Hastalığa bağlı kilo alıp kilodan sonra ve yaşlılığa bağlı olarak bel fıtığından dolayı gelenler de var. Bunlar, hem fizik tedavi oluyor hem de kilo veriyor. Hareket azlığından kaynaklı aşırı kilolu olan köpeklerimiz var, bunlar kalp ve organlarla ilgili farklı sıkıntılar yaşayabiliyor. Bundan dolayı da hepsini belli protokollerle zayıflatıyoruz" diye konuştu.