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Yazılım ve teknoloji şirketi Obase Bilgisayar, Borsa İstanbul'da halka açılmak için talep topluyor. Yüzde 30.7'sini halka açmayı ve 147 milyon liralık hisse satmayı planlayan Obase Kurucu Ortağı ve CEO'su Bülent Dal, şirkete ilişkin tüm bilgileri Yatırımcı Rehberi Halka Arz Özel Program'ında Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'a anlattı.

Halka arz gelirlerini daha hızlı bir şekilde küresel bir yazılım şirketine dönüşmek için kullanmayı hedeflediklerini anlatan Dal, "Son yıllarda ihracat oranımızı önemli ölçüde artırarak yüzde 22-23 seviyelerine çıkardık. ayrıca 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde bir iştirak kurduk. Halka arz ile elde edeceğimiz gelirin büyük bir kısmını yurtdışı satışlarımızı artırmak için kullanacağız" dedi. Küresel şirket olma yolunda hızını artırmak isteyen Obase'nin yedi temel değer ile bu hedefini gerçekleştirmede yüksek potansiyele sahip olduğunu dile getiren Dal, borsa yatırımcılarını ortak olmaya çağırdıkları 7 değeri şöyle sıraladı: Büyümekte olan sektör, artan ihracat geliri, müşteri portföyü, Ar-Ge Süreçleri ve avantajları, geniş ürün gamı, entellektüel sermaye, net nakit pozisyonu.

İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI YOK

Her zaman sağlam adımlarla ilerleyen bir yapı olduklarını kaydeden Dal, "Gururla söyleyebilirim ki şirketimiz son derece sağlıklı bir bilançoya sahip. Son 3 yıllık süreçte dönem dönem düşük maliyetli krediler kullanmamıza karşın her zaman nakdîmiz kredilerimizden fazlaydı. Yani hep net nakit pozisyonuna sahip olduk. Zaten halka arzdan gelecek fon ile de herhangi bir kredi kapaması yapmayı planlamıyoruz. Son 3 yıllık dönemde dönen varlıklarımızın kısa vadeli yükümlülüklerimizin üstünde olmasından dolayı herhangi bir işletme sermayesi ihtiyacımızın bulunmadığını da belirtmekte fayda var" dedi.

Dal'ın verdiği bilgilere göre şirket, 2019 ile Mart 2022 döneminde pandemiye rağmen yüzde 20’nin üzerinde FAVÖK marjına sahip oldu ve aynı dönemde net kar marjı yüzde 15’in altına inmedi. Artan karı öz kaynaklara da yansıdı. 2019 yılında 45 milyon TL seviyesinde olan öz kaynakları Mart 2022’de 76 milyon TL seviyesine çıktı. Aynı dönemde toplam bilanço büyüklüğü ise neredeyse yüzde 150 oranında artarak Mart 2022’de 165 milyon TL seviyesine ulaştı. Şirketin şu ana kadar dağıtmadığı 38 milyon TL geçmiş yılı karı bulunuyor.

'SAĞLIKLI BİLANÇO YAPISINA SAHİBİZ'

Adımlarını sağlam atan, deneyimli bir ekibe sahip, kendi ürettiği yazılımları ve ürünleriyle güvenilir bir büyüme sergileyen yüzde yüz yerli sermayeli, sağlıklı bilançoya sahip bir şirket olduklarını ifade eden Dal, "Bu yolda ekibimiz ve halkımızla birlikte istikrarlı bir biçimde daha da ilerlemek istiyoruz. Farklı sektörlere çözüm sağlayan geniş ürün gamına sahibiz. Bir müşteriye uçtan uca çözüm sunma yetkinliğine sahibiz. Bu durum rekabet avantajımızı artırıyor. Artan bir ihracat payımız var. Uzmanlığımızla sadece Türkiye’de değil global arenada da büyüyebileceğimizi biliyoruz. Halka arz sebeplerimizden biri de küresel olmak. İhracat potansiyelimizi artırmak. Öte yandan insan kaynağına daha fazla yatırım yapmak, yeni projeler üretmek bu yola çıkmaktaki ana itici güçlerimiz idi. Ülkemize yönelik önemli proje fikirlerimiz var. Halka arz ile bu çalışmalarımıza daha da ağırlık vermek istiyoruz. Sektörümüze ve ülkemize sağladığımız katma değeri yükseltmek bizim için önemli" şeklinde konuştu.

15 ÜLKEYE YAZILIM İHRACATI YAPIYOR

Şirketin kuruluşu, tarihi ve temel amacı konusunda da bilgi veren Dal, şu bilgileri verdi: "Yüzde yüz yerli sermayeli teknoloji geliştirme ve yazılım şirketi olan OBASE’i, 1995 yılında profesyonel hayatta uzun süre birlikte çalıştığımız ve aynı üniversiteden (İTÜ) mezun; Haluk Alpay ve Banu Dal ile birlikte kurduk. Bir girişimcilik hikayesi olarak başlayan yolculuğumuz, hali hazırda 15 ülkeye ve birçok sektöre çözümler sunan bir yapı haline geldi. Kendimizi tek bir cümle ile özetlemek gerekirse kurumların veriye dayalı gerçek zamanlı iş kararları alma yetkinliğini artıran yazılım çözümleri sunuyoruz."

Çözümlerini üç ana kategori altında topladıklarını ve bunların; sektörel çözümler, iş zekası ve veri analitiği olarak gruplanabileceğini belirten Dal, "Sektörel çözümlerde bugün başta perakende olmak üzere telekomünikasyon, finans, sigortacılık, ilaç, ulaştırma, lojistik gibi pek çok farklı alana sesleniyoruz. Çözümlerimizle hem kurumların zaman ve maliyet gibi sorunlarına çare oluyor hem de tüketicilerin müşteri deneyimini iyileştiriyoruz. Sezgisel yönetim metotlarının yerini alan veriye dayalı sistemlere öncülük ediyoruz" dedi.

KENDİ YAZILIMLARINI ÜRETEN ŞİRKET

Kendi yazılımlarını üreten bir şirket olarak Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Dal, şunları kaydetti: "Ar-Ge merkezimizde dijital dönüşüm ve verimlilik, öngörüsel modelleme, planlama, tahminleme, optimizasyon, veri madenciliği, ileri analitik, veri ambarı ve yönetimi, IoT, yapay zeka, mobil teknolojiler, veri görselleştirme ve karar destek sistemlerine yönelik çözümler üzerinde çalışıyoruz. 18 üniversite ile geleceği şekillendirecek ortak çalışmalar yürütüyoruz. Akademik yayınlarımız sadece eğitim alanında değil, ekonomi ve iş dünyasının önemli mecralarında da yayınlanıyor. Bu çözümlerimizi sadece Türkiye’deki değil, global şirketlere de ulaştırıyoruz. Yurt dışına ilk ihracatımızı 1998 yılların başında Rusya’da gerçekleştirdik. Bugün Türkiye’nin birçok noktasında ve ayrıca ABD, İsveç, Hollanda, Birleşik Krallık, Katar, Polonya, İsrail, Romanya, Belçika, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Makedonya, Belarus, KKTC gibi pek çok ülkede kurumlara çözüm sunuyoruz. Hali hazırda ABD’de ofislerimiz bulunuyor."

'ENTELEKTÜEL SERMAYEYE ÖNEM VERİYORUZ'

Dal, entelektüel sermayeye çok önem verdiklerini belirterek üç kişiyle başlayan maceralarının bugün 220’nin üzerindeki deneyimli kadroları ile devam ettiğini belirtti. Dal, ekiplerini yüzde 92’sinin lisans ve yüksek lisans ve doktora eğitimine sahip olduğunu kaydederek "Deneyimli kadromuzla sektörün ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Bu yolda ekibimiz ve halkımızla birlikte istikrarlı bir biçimde daha da ilerlemek istiyoruz. Bu nedenle halka arz konusunda çok heyecanlıyız" dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM HIZLANIYOR

Dal yazılım ve teknoloji şirketleri hakkında ise şu bilgileri verdi: "Hizmet verdiğimiz sektörlerin yazılıma olan ihtiyaçları da artıyor. Veri ambarı ve karar destek sistemlerine ve yapay zekaya olan talep çoğalıyor. Dolasıyla ister teknoloji isterse dalları olan yazılım, veri analitiği ve işlenmesi konuları her geçen gün çığ gibi büyüyen bir ihtiyaç. Biz Türkiye Merkezli Üreticiler arasında; yazılım kategorisinde ilk 20'de, veri ambarı ve iş zekası kategorisinde 2. sırada yer alıyoruz. Değişen ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştiriyoruz. Obase'in de faaliyet gösterdiği Bilgi İletişim Sektörünün Türkiye’deki toplam sektör büyüklüğü 2021 yılı itibarıyla 265 milyar TL'ye ulaşmıştır. Son yıllardaki önemli teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmenin öneminin artmasıyla birlikte tüketici davranışları değişmiş ve bu da birçok sektörün dijital dönüşüme yönelmesine neden olmuştur. Obase’in hizmet vermekte olduğu perakende ve hızlı tüketim ürünleri, telekomünikasyon, sigorta ve finans, ulaşım ve lojistik gibi sektörlerdeki dijital dönüşüm ihtiyacından dolayı firmaların ürettiği ürün ve hizmetlere olan talep de hızla artmaya devam etmesi beklenmektedir."

'PANDEMİ ÖNEMİMİZİ ARTIRDI'

Pandeminin de bilişim sektöründeki büyümeyi hızlandırdığını vurgulayan Dal, "Pandemi ile beraber Obase’in çözüm sunduğu veriye dayalı yönetim çözümlerinin önemi artmıştır. Pandemi şirketleri bugüne kadar benzeri ile karşılaşmadıkları bir süreç ile karşı karşıya bıraktı. Deneyimin doğru kararları vaktinde almada yetersiz kaldığı bu dönemde,veri ve rakamlarla yönetmenin önemi arttı. Önümüzde dalgalanmaların ve değişkenliğin süregeldiği bir dönem bizleri bekliyor ve Obase’in ürettiği, müşteri deneyimini iyileştiren, gelecek öngörüsü ile veriye dayalı hızlı ve otomatik karar verme imkanı sunan çözümlerin önemi çok daha artacaktır.Örneğin pandemide Elektronik ticaret çözümlerimizin satışları arttı. Pandemiden bağımsız artık e-ticaret tüketicinin vazgeçilmezi oldu" şeklinde konuştu.

YILLIK YÜZDE 42'LİK BÜYÜME

Obese Bilgisayar, 2019 ile Mart 2022 döneminde satışlarını yıllık bileşik yüzde 42 büyütmüş. Bu büyümeyi tamamen iç kaynaklarından sağladıklarını ifade eden Dal, şunları kaydetti: "Şirketimizin halka arzdan elde edeceği geliri büyüme için kullanacağı göz önüne alındığında bu büyümenin üzerinde bir büyümeye sahip olabileceğini değerlendiriyoruz. Bizim orta vadedeki hedefimiz ihracat oranlarımızı artırarak küresel bir yazılım şirketine dönüşmek. Daha önce de belirttiğimiz üzere ürün portföyünün genişletilmesi, yeni pazarlara girilmesi veya faaliyet gösterilen mevcut pazarlarda pazar payının artırılması da diğer hedeflerimiz arasında. Hali hazırda yatırımlarını yapmış olduğumuz ürünlerin yurtdışı pazarlarda satılması ile önümüzdeki dönemlerde daha da hızlı büyüyeceğimizi düşünüyoruz. Türkiye’ deki beyin gücünün dünyadaki diğer ülkelerine göre, daha fazla değeri, daha düşük maliyetlerle ürettiğini belirtmek isterim Güçlü entellektüel sermayeye sahibiz. Konularında uzman insan kaynağımızı ve uygun fiyatlı yazılımlarımızı uzaktan çalışmanın getirdiği avantajlarla küresel pazara yüksek kar marjı ile sunabiliyoruz. Güvenilir kurumsal kimliğimizle beyin gücünün ihracatını gerçekleştiriyoruz."

147 MİLYON LİRALIK HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ

Şirketin sermayesinin 35.000.000 TL’den 45.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet ve mevcut ortaklara ait 3.500.000 TL nominal değerli 3.500.000 adet paylardan oluşan toplam 14.000.000 TL nominal değerli 14.000.000 adet payların satışa sunulması planlanıyor. Bu da toplam 147 milyon TL’lik bir halka arz büyüklüğüne denk geliyor. Halka arzın sonunda yüzde 30,77’lik bir halka açıklık oranına sahip olunacak. Şirketin halka arzına; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık ediyor.

Talep toplama tarihleri 28-29 Temmuz 2022 olarak belirlenen halka arzda Borsa’da satış yolu ve “Eşit Dağıtım” yöntemiyle gerçekleşecek. 1,00 TL nominal değerli paylar 10,50 TL’den Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “OBASE” kodu ile satışa sunulacak. Yatırımcılar aracı kurumları aracılığıyla Borsa’ya emir göndererek halka arza katılabilir. Halka arza ilişkin emirler talep toplama günlerinde 10:30 ila 13:00 arasında Borsa’ya iletilebilecek.

HALKA ARZ GELİRLERİ NEREDE KULLANILACAK?

-%30-%35’i yurtdışı yatırımlarda,

-%25-%30’u yeni ürünlerin geliştirilmesinde,

-%10-%13,75’i insan kaynakları yatırımlarında,

-%10-13,75 ‘i yurtiçi satış ve Pazarlama faaliyetleri,

kalan %15-%17,5’u ise şirket alımlarında