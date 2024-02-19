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        Haberler Ekonomi Borsa Oba Makarna halka arz ne zaman? Oba Makarna kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? - Borsa Haberleri

        Oba Makarnacılık halka arz tarihi ne zaman? Oba Makarnacılık kaç lot verir, hangi bankalarda var?

        Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arzı onaylandı. Toplamda 96 milyon 336 bin 345 lotun dağıtılacağı Oba Makarna halka arz hisse fiyatı 39,24 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar için "Oba Makarna halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 'OBAMS' hisse adıyla işlem görecek Oba Makarna halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 13:22 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:22
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        • 1

          Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Oba Makarnacılık'ın halka açıklık oranı yüzde 20 olurken, halka arzının büyüklüğü 3.78 milyar TL olarak açıklandı. Peki, Oba Makarnacılık halka arz ne zaman, kaç lot verir? Oba Makarnacılık hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte, detaylar...

        • 2

          OBA MAKARNACILIK HALKA ARZI ONAYLANDI!

          Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Oba Makarnacılık halka arzı, taslak izahnameye göre bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecek. Ancak talep toplama tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

        • 3

          OBA MAKARNACILIK HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

          Oba Makarnacılık halka arzının büyüklüğü 3.78 milyar TL olarak açıklandı. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 20 olarak belirlenirken hisse fiyatı 39,24 TL'den satılacak.

        • 4

          OBA MAKARNACILIK HANGİ BANKALARDA VAR?

          Oba Makarnacılık'ın halka arzı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Halka arz başvuru yerleri ilerleyen aşamalarda tamamlanacak.

        • 5

          OBA MAKARNACILIK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

          Bor Şeker halka arz 96,336,345 lot dağıtımı gerçekleştirecek. Dağıtılacak olası pay miktarı ilerleyen günlerde belli olacak.

        • 6

          OBA MAKARNACILIK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Bor Şeker’in katılım endeksine uygun olup, olmadığı henüz kesinleşmedi. Konuya ilişkin net bilgi onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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