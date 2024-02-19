Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Oba Makarnacılık'ın halka açıklık oranı yüzde 20 olurken, halka arzının büyüklüğü 3.78 milyar TL olarak açıklandı. Peki, Oba Makarnacılık halka arz ne zaman, kaç lot verir? Oba Makarnacılık hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte, detaylar...