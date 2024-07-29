Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman, saat kaçta yapılacak?
KPSS Lisans sınavlarında sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)'ne geldi. Binlerce öğretmen adayı, atanmak için ilgili oldukları alanda yarışacak. Peki, ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, detaylar...
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KPSS maratonu tüm heyecanıyla sürüyor. Şimdi sırada Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı var. Öğretmen olmak isteyen adayların zorunlu olarak girdiği ÖABT sınavı iki oturum şeklinde gerçekleşecek. İlki Türkçe, matematik gibi alan dersleriyle ilgili olurken, diğeri İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile alakalı olacak. Pkei, 2024 KPSS Alan Bilgisi ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, detaylar...
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KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖABT, 4 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, 10.15'te başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanı sınav saati ise 14.45 olarak belirlendi.
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ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖABT sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.
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