KPSS maratonu tüm heyecanıyla sürüyor. Şimdi sırada Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı var. Öğretmen olmak isteyen adayların zorunlu olarak girdiği ÖABT sınavı iki oturum şeklinde gerçekleşecek. İlki Türkçe, matematik gibi alan dersleriyle ilgili olurken, diğeri İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile alakalı olacak. Pkei, 2024 KPSS Alan Bilgisi ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, detaylar...