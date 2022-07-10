Sert tepki: O yorumları yazanlara...

'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar' ve 'Kuzey Güney' gibi pek çok dizide rol alan Merve Boluğur, sürpriz bir kararla müziğe yöneldiğini açıklamıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Boluğur, geçtiğimiz haziran ayında "Şşşşşşttttt" adlı şarkısını çıkarmıştı.

34 yaşındaki Boluğur, Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk oldu. Yeni şarkısını ilk kez canlı okuyan Boluğur'un, performansı sosyal medyayı salladı. Boluğur seyirciden beklediği tepkiyi de alamadı.

"HADİ CANLANIN!"

Ünlü isim, "Hadi canlanın, biraz ayağa kalkın!" dedi ama yine de olmadı. Boluğur'un o anları sosyal medyada gündem oldu.

"O YORUMLARI YAZANLARA PSİKİYATR YETMEZ"

Boluğur, kendisine gelen eleştirilerden sonra Instagram hesabından açıklama yaptı:

Ülkemin dedikoducu haset boş kafalılarına yazıyorum ilk ve son kez... Her zaman özgür kafalı hayallerimin peşinden koşan bir kadın oldum... Yapmak istediklerimi yaptım, yapmak istemediklerimi yapmadım. El alem ne der diye yaşamadım. Kendi dünyanızdaki problemlerinizi mutsuzluklarınızı başka tarafa kusun... Ne kimsenin pohpohlamasına ne eleştirmesine ihtiyacım var. Çünkü bir kere geldim bu hayata kendi yolumda yaşayacağım. O yorumları yazanlara psikiyatr yetmez, hadi kolay gelsin.