06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya’da araba tamir ustası F.S., yanında çalışan 16 yaşındaki çocuğu araba triger kayışı ile ayakta duramayacak hale gelene kadar dövdü.
Zafer Samancı'nın haberine göre, anne ve babasının durumu fark edip şikayetçi olmasının ardından tutuklanan F.S., çıkarıldığı ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık, F.S.’nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması kararına itiraz etti.
"DIŞARIDA OLMASI BİZİ RAHATSIZ EDİYOR"
Ustasının 45 dakika boyunca triger kayışı ile kendisini dövdüğünü belirten 16 yaşındaki M.A., "Vücudumdaki izler hala geçmedi. Yaklaşık 3 ay yürüyemedim. Psikolojik tedavi görmeye devam ediyorum. Doktor iyileşmeye gidiyorsun diyor ama henüz atlatabildiğim bir durum yok. Dışarıda kalması beni ve ailemi rahatsız ediyor. Ben bu kadar mağdurken onun dışarıya çıkarılması bizim için de kötü oldu” dedi.
‘BU ADAM TAM BİR PSİKOPAT'
Çıkarıldığı ilk duruşmada ustasının serbest kaldığını öğrenince sinir krizi geçirdiğini anlatan M.A., “Mahkemede bize iftira da attı, babamın dövdüğünü iddia etti. Dışarıda istediği gibi dolaşabiliyor, ben hem dayak yediğim için mağdur oldum hem de mahkeme tarafından mağdur edildim. Savcılık itiraz etti, cezasını çekmesini ve akıllanmasını istiyoruz. Kimse çocuğunu dışarıda bulmadı, kimse bir çocuğu böyle dövemez, ben canımı dışarıda bulmadım. Keşke yaşadığım ilk sorunda o dükkandan ayrılsaydım. Ben bana iyi davranmaya başlar mı diye bekledim ama o 45 dakika triger kayışıyla dövdü beni. Hala çalışmaya devam ediyor belki de, ben kurtuldum ama bir başkası onu tanımadan yanında çalışmaya başlayabilir ve benzer şeyler yaşayabilir çünkü şiddete meyilli bir insan" diye konuştu.
MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ
33 yaşındaki F.S.'nin 'çocuğa karşı eziyet ve kasten yaralama' suçlarından 19,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tahliye edilmesine savcılık itiraz etti. Ancak mahkeme, savcılığın itirazını reddetti.
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