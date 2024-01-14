O ürüne büyük zam geliyor! 22 Ocak'tan itibaren geçerli olacak!

Kamuoyuna yapılan duyurunun devamında şu ifadeler kullanıldı: "Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 20 Kuruş fark uygulanacaktır."