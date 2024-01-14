O ürüne büyük zam geliyor! 22 Ocak'tan itibaren geçerli olacak!
Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının değişeceğini duyurdu. Gelen zam 22 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. İşte detaylar…
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Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt fiyatlarına ilişkin tavsiye fiyatında değişiklik yapıldı. İşte ayrıntılar…
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22 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK!
USK tarafından yapılan duyuruda: "22 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 13,5 lira olarak belirlenmiştir" ifadesi kullanıldı.
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Kamuoyuna yapılan duyurunun devamında şu ifadeler kullanıldı: "Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 20 Kuruş fark uygulanacaktır."
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RAFLARA YANSIMASI BEKLENİYOR!
Yapılan bu duyurunun market raflarına yansıması bekleniyor.