O teröristler amansız takiple etkisiz!

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Tunceli Ovacık'ın Doludibek kırsalında Jandarma Özel Harekat ve Komandoların SİHA ve Atak helikopterleri desteğinde düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Habertürk’ten Sırrıberk Arslan’ın haberine göre yapılan operasyon öncesinde de 2 teröristin bölgeden kaçtığı belirlendi.

AMANSIZ TAKİP BAŞLATILDI

Bu tespit üzerine Şahinler ve Yavuzlar adlı JÖH timlerinden oluşan 12 ayrı tim Erzincan ile Pülümür bölgelerine doğru arazi arama- tarama yaparak teröristlerin peşine düştü. Buna göre 2 erkek teröristtin Erzincan istikametine doğru kaçtığı belirlendi. Bu tespit sonrası Erzincan İl Jandarma komutanlığı "Kahramanlar-28 adlı Operasyonu" düzenledi.

ÇEMBER HER GEÇEN GÜN DARALDI

Teröristlerin Kemah kırsalına geçiş yaptıkları belirlenince özel birlikler bölgeyi geniş bir çembere aldı. İHA’ların desteğinde komandolar çemberi her gün biraz daha daralttı ve 28 gün süren amansız takip sonucu Jandarma Uzman Çavuşlar Burak Tortumlu-Mesut Ardıç ve İsmail Yüksel’in katilleri olan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

TUNCELİ KIRSALINDA PKK’LI TERÖRİST KALMADI

Güvenlik güçlerinin amansız mücadelesiyle terör örgütü büyük bir darbe daha aldı. PKK’nın sözde Dersim eyalet yapılanması olarak adlandırdığı ve yıllarca kamp alanı olarak kullandığı Tunceli dağlarının bu son operasyonla birlikte PKK'dan tamamen temizlendiği de öğrenildi.

10 yıl önce bölgede 2 binden fazla olduğu belirtilen teröristlere yönelik yaklaşık 3 bin operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda kırmızı kategoride (5) yeşil kategoride (16) turuncu kategoride (21) mavi kategoride (24) ve gri kategorilerde (63) terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden Yunus Babayiğit’in 14 yıldır Hayrettin Güneş'in ise 8 yıldır örgütün dağ kadrosunda olduğu ve Suriye ile Irak’ın kuzeyi ve Türkiye’nin doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi kırsalında silahlı örgütsel faaliyette bulundukları da belirlendi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir