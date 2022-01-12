Trump'tan tepki: O ahmağı desteklemeyeceğim

Son dakika: O sözler Trump'ı öfkelendirdi! "Bir daha o ahmağı desteklemeyeceğim"

HABERTURK.COM

ABD'de Cumhuriyetçi senatör Mike Rounds, kanlı kongre baskınının yıl dönümünde seçimlerin adil olduğunu ve artık bunun kabullenilmesi gerektiğini belirtmişti. Rounds "Basitçe seçimi kazanamadık. Eğer seçmenlerimize 'oy vermeyin çünkü geçen seçimde hile oldu' dersek kendimizi dezavantajlı duruma sokmuş oluruz" demişti.

Rounds'un sözlerine ABD Eski Başkanı Trump'tan sert tepki geldi. Trump açıklama yayımlayarak "Sözde senatör Mike Rounds, sahte haber kanalı ABC News'e açıklama yapmış ve Wisconsin, Georgia, Arizona, Michigan, Pennsylvania'daki tüm kanıtlara rağmen seçimde hile görmemiş. Delirmiş mi yoksa sadece aptal mı? Senatörlük seçimleri önümüzdeki 5 yıl boyunca olmayacak olsa da, bir daha asla o ahmağı desteklemeyeceğim" dedi. Trump ayrıca Rounds'un 'sözde Cumhuriyetçi' olduğunu da iddia etti.

Ancak Trump'ın bu sözlerine kendi kitlesinden de fazla destek çıkmadı. Cumhuriyetçi, Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell Rounds'a destek çıkarak "Bence senatör Rounds 2020 seçimleri hakkında gerçeği söyledi. Ve kendisine ben de katılıyorum" dedi.

Cumhuriyetçi Senatör Shelley Moore Capito da "Mike Rounds sahip olduğumuz en iyi en nazik üyelerden birisi. Kendisine yönetilen suçlamalara katılmıyorum" dedi.