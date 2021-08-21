O silahların izin işlemleri artık Emniyet'te

AA

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, üretilen ses ve gaz fişeği atabilen silahların kapak takımı, sürgü ile namlu veya gövdesine, toplu tabancalarda ise gövde veya topa, varsa şekli ile marka tescil belgesinde belirtildiği biçimde marka ile modelin yanı sıra çap bilgisi de silinmeyecek şekilde işlenecek.

Ayrıca aynı silahların kapak takımı, sürgü ile namlu veya gövdesine, toplu tabancalarda gövde ve topa, Bakanlıkça belirlenen formatta seri numaraları da yine aynı şekilde silinmeyecek şekilde işlenecek. Bu numaralar mükerrer olmayacak şekilde düzenlenecek.

Film, tiyatro, sinema, şenlik, kutlama ve tören gibi etkinlikler için kullanılacak ses ve gaz fişeği atabilen silahların ithalinde de düzenlemeye gidildi.

Buna göre, bu tür etkinlikler için geçici ithalat izni Emniyet Genel Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Gümrük İdaresince verilecek. Verilen süre sonunda Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunularak silahlar tekrar ihraç edilebilecek veya Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinde (MKE) imha edilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. Silahların imhası halinde ise Gümrük İdaresine bilgi verilerek geçici ithalat rejiminin ibrası sağlanmış olacak.

Ayrıca, film, tiyatro, sinema, şenlik, kutlama ve tören gibi etkinlikler için kullanılacak ses ve gaz fişeği atabilen silahların satışında, satın alma, yetkilendirme ve izin işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Bu etkinlikler için kullanılacak silahlarda genel satış amaçlı silah satın alma şartları aranmayacak. Satın alma işlemi sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından süreli olarak izin verilecek ayrıca kullanılacak silahlar için bildirim kartı düzenleme işlemi ise yapılmayacak. Bu süre sonunda izin verilen silahlar MKE'de imha edilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilecek veya ihraç edilecek.

Dağıtıcılar, yürürlükten kaldırılan yönetmelik kapsamında üretilen ürünleri 1 yıl içerisinde satmak zorunda olacak. Bir yılın sonunda satışı gerçekleştirilmeyen ürünler, MKE'de imha edilmek üzere kolluk birimine teslim edilecek.

Üreticilerin, eski yönetmelik kapsamında aldıkları üretim izin belgelerinin geçerliliği ise 3 ay sonra sona erecek. Üreticiler, 3 ayın sonunda satışını yapamadıkları ürünleri de yine MKE'de imha edilmek üzere bağlı bulunulan kolluk birimine teslim edecek.

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