O silahların izin işlemleri artık Emniyet'te

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, üretilen ses ve gaz fişeği atabilen silahların kapak takımı, sürgü ile namlu veya gövdesine, toplu tabancalarda ise gövde veya topa, varsa şekli ile marka tescil belgesinde belirtildiği biçimde marka ile modelin yanı sıra çap bilgisi de silinmeyecek şekilde işlenecek.
Ayrıca aynı silahların kapak takımı, sürgü ile namlu veya gövdesine, toplu tabancalarda gövde ve topa, Bakanlıkça belirlenen formatta seri numaraları da yine aynı şekilde silinmeyecek şekilde işlenecek. Bu numaralar mükerrer olmayacak şekilde düzenlenecek.
Film, tiyatro, sinema, şenlik, kutlama ve tören gibi etkinlikler için kullanılacak ses ve gaz fişeği atabilen silahların ithalinde de düzenlemeye gidildi.
Buna göre, bu tür etkinlikler için geçici ithalat izni Emniyet Genel Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Gümrük İdaresince verilecek. Verilen süre sonunda Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunularak silahlar tekrar ihraç edilebilecek veya Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinde (MKE) imha edilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. Silahların imhası halinde ise Gümrük İdaresine bilgi verilerek geçici ithalat rejiminin ibrası sağlanmış olacak.
Ayrıca, film, tiyatro, sinema, şenlik, kutlama ve tören gibi etkinlikler için kullanılacak ses ve gaz fişeği atabilen silahların satışında, satın alma, yetkilendirme ve izin işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.
Bu etkinlikler için kullanılacak silahlarda genel satış amaçlı silah satın alma şartları aranmayacak. Satın alma işlemi sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından süreli olarak izin verilecek ayrıca kullanılacak silahlar için bildirim kartı düzenleme işlemi ise yapılmayacak. Bu süre sonunda izin verilen silahlar MKE'de imha edilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilecek veya ihraç edilecek.
Dağıtıcılar, yürürlükten kaldırılan yönetmelik kapsamında üretilen ürünleri 1 yıl içerisinde satmak zorunda olacak. Bir yılın sonunda satışı gerçekleştirilmeyen ürünler, MKE'de imha edilmek üzere kolluk birimine teslim edilecek.
Üreticilerin, eski yönetmelik kapsamında aldıkları üretim izin belgelerinin geçerliliği ise 3 ay sonra sona erecek. Üreticiler, 3 ayın sonunda satışını yapamadıkları ürünleri de yine MKE'de imha edilmek üzere bağlı bulunulan kolluk birimine teslim edecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!