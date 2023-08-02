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        Haberler Gündem 3. Sayfa O silahı ateşleyen el yakalandı

        O silahı ateşleyen el yakalandı

        Trabzon'da 9 yaşındaki Alper Yavuz'a isabet eden yorgun merminin çıktığı silahı ateşleyen H.Ş. adlı bekçi yakalandı. Enis Yıldırım'ın haberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 17:46
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        O silahı ateşleyen el yakalandı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesi Uğurlu mahallesinde 28 Temmuz 2023 günü annesiyle birlikte sokakta yürüyen Alper Yavuz aniden yere yığıldı. Kanlar içerisinde kalan Yavuz, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yorgun merminin isabet ettiği belirlenen Alper Yavuz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde ameliyat edildi.

        Omuz bölgesinden girerek kaburgasına saplanan mermi ile yaralanan Yavuz'un babası Şener Yavuz suçluların bir an önce bulunmasını istedi.

        9 yaşındaki çocuğa yorgun mermi
        9 yaşındaki çocuğa yorgun mermi Haberi Görüntüle

        JANDARMA YAKALANDI

        Trabzon Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alper Yavuz’u yaralayan silahı ateşleyeni bulmak için çalışma başlattı.Yapılan çalışma sonucunda bekçi olduğu belirlenen H.Ş.adlı kişinin düğünde yaklaşık bir km mesafede silahı ateşlediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Trabzon Jandarma Komutanlığı JASAT timleri araştırmalarına başlatırken, Kriminal Şube Müdürlüğü olay yerinde ”Atış İstikameti Belirleme Kiti” ile olay yeri incelemesine başlattı.

        Jandarma Kriminal Şube Müdürlüğü envanterinde olan “Atış İstikameti Belirleme Kiti” atışın geldiği yönü tam olarak göstermesi üzerine “Atış İstikameti Belirleme Kiti” ‘nin gösterdiği yön tarafında araştırmalarını yoğunlaştıran Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektifleri yön istikametinde kuş uçumu 1204 metre mesafede bir düğün olduğunu belirledi.

        Balistik inceleme sonucunda düğünde silahla ateş edildiği tespit edildi. Düğün bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma Kriminal Şube Müdürlüğünce atış bölgesinde bulunan 16 şahıstan atış artığı tespiti için svap alınmış atış yaptığı tespit edilen H.Ş. (32/E), H.N. (62/E) silahlarına balistik inceleme için el konuldu.

        KURYE BALİSTİK İNCELEME YAPTIRDI

        Olayın aydınlatılması için deliller kısa sürede Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına kurye ile gönderildi. Bulgular üzerinde yapılan incelemede ve mağdurun üzerinden çıkan mermi çekirdeğinin bekçi olduğu belirlenen 32 yaşındaki H.Ş.'ye ait olduğu belirlendi.

        Şüpheli H.Ş. gözaltına alındı. Bu arada H.Ş.'nin açığa alındığı ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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