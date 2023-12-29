O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları 2024: O Ses Türkiye yılbaşı yarışmacıları ve jürileri kimler?
Yılbaşı geceleri klasikleşen yapımlardan birisi olan O Ses Türkiye Yılbaşı programında bu yıl yer alacak jüri üyeleri ve konuklar belli oldu. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında birbirinden ünlü oyuncular, futbolcular ve sanatçılar yer alıyor. İşte 2024 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı jüri üyeleri ve konukları
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O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jüri üyeleri açıklandı. Yarışma programında oyuncular, futbolcular ve sanatçılar gibi çeşitli ünlü isimler yer alacak. Sergilenen performanslar jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2024 programında jüri üyelerinde değişikliğe gidildi.
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2024 O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ
Bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programını Beyazıt Öztürk sunacak. Jüride ise Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer alacak. Yarışmanın çekimi 27 Aralık 2023 Çarşamba günü Maltepe stüdyolarında gerçekleştirdi.
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O SES TÜRKİYE 2024 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMINDA YER ALACAK KONUKLAR
Programda oyuncular ağırlıkta olmak üzere birçok ünlü isim yer alacak. Yarışmaya katılacak isimler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak; Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu; Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan; Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi ünlülerin yer alacağı konuşuluyor.
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SÜRPRİZ İSİMLER
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Filenin Sultanları'ndan Gizem Örge ile Aslı Kalaç'ın da sahne alacağı iddia ediliyor.