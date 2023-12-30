O SES TÜRKİYE 2024 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMINDA YER ALACAK KONUKLAR

Programda oyuncular ağırlıkta olmak üzere birçok ünlü isim yer alacak. Yarışmaya katılacak isimler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak; Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu; Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan; Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi ünlülerin yer alacağı konuşuluyor.