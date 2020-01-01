O Ses Türkiye, Yılbaşı'nda izleyicilerin karşısına çıktı. Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Berrak Tüzünataç, Meriç Aral, Serenay Sarıkaya, Gupse Özay, Hande Erçal, Bergüzar Korel, Tuvana Türkay, Afra Saraçoğlu, Erdal Özyağcılar, Loris Karius, İbrahim Büyükak, Max Kruse, Danilo Zanna gibi isimlerin konuk olduğu O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında eğlenceli anlar yaşandı. Özellikle Serenay Sarıkaya performansıyla büyük alkış aldı. Peki O Ses Türkiye'nin kazananı kim oldu?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI BİRİNCİSİ KİM?

Oğulcan Ergin'in annesi Seda Sayan'a doğum günü sürprizi yapması, Seda Sayan'a duygu dolu anlar yaşattı. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programının birincisi ise Hadise oldu.