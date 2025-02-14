O Ses Türkiye yeni sezonu ile ekranlara dönüş yaptı. Yarışmacıların sesi ile jüri üyelerini etkilemeye çalıştığı programda O Ses Türkiye yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. O Ses Türkiye'nin TV8 yayın akışında yer almaması, "O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman? O Ses Türkiye hangi günler yayınlanıyor?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...