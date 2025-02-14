O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman, hangi günler yayınlanıyor?
O Ses Türkiye 8 Şubat Cumartesi günü yeni sezonu ile izleyici ile buluştu. TV8 ekranlarında yayınlanan programın jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise gibi ünlü isimler yer alıyor. Yeni jüri üyeleri ve yarışmacıları ile O Ses Türkiye'nin hangi günler yayınlandığı, yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Peki, "O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman, hangi günler yayınlanıyor?" İşte O Ses Türkiye yeni tarihi...
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O Ses Türkiye yeni sezonu ile ekranlara dönüş yaptı. Yarışmacıların sesi ile jüri üyelerini etkilemeye çalıştığı programda O Ses Türkiye yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. O Ses Türkiye'nin TV8 yayın akışında yer almaması, "O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman? O Ses Türkiye hangi günler yayınlanıyor?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...
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O SES TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
O Ses Türkiye yeni sezon yeni bölümü 15 Şubat 2025 Cumartesi günü yayınlanacak.
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O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
O Ses Türkiye yeni sezonuyla 8 Şubat Cumartesi günü TV8 ekranlarında izleyici ile buluştu. O Ses Türkiye yeni sezonunda jüri koltuğunda; Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin oturuyor.
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