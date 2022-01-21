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O Ses Türkiye şampiyonu 2022 kim oldu, hangi yarışmacı? 2021 O Ses Türkiye birincisi hangi yarışmacı oldu?

O Ses Türkiye Şampiyonu kim olacak? O Ses Türkiye finali ne zaman?

O Ses Türkiye finali bu akşam gerçekleştirilecek ve O Ses Türkiye şampiyonu canlı yayında belli olacak. Ekranların fenomenleşen yarışması O Ses Türkiye'de şampiyonun kim olacağı merak ediliyor. İzleyiciler desteklediği yarışmacının birinci olup olmayacağını araştırıyor. Peki, O Ses Türkiye Şampiyonu kim olacak? 21 Ocak 2022 O Ses Türkiye Şampiyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

21.01.2022 - 13:47 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • O Ses Türkiye'de final günü geldi. 21 Ocak Cuma günü canlı yayında O Ses Türkiye 2021-2022 sezonu şampiyonu belli olacak. Dün gerçekleştirilen O Ses Türkiye yarı finalinin ardından bu finale çıkan isimler belli oldu. Şampiyonun hangi jüri üyesinin takımından çıkacağı da en az birincinin kim olacağı kadar merak ediliyor. Peki, O Ses Türkiye şampiyonu ne zaman belli olacak?

  • O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    O Ses Türkiye final bölümü bu akşam ekranlara gelecek. TV8 yayın akışına göre O Ses Türkiye final bölümü saat 20:00'da başlayacak. Yarışmacılar final performanslarını sergiledikten sonra şampiyon belli olacak.

  • FİNALE KALAN YARIŞMACILAR HANGİ JÜRİNİN TAKIMINDAN?

    Heyecan dolu anların yaşandığı O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ün 3, Ebru Gündeş'in 3, Murat Boz'un 2, Oğuzhan Koç'un 2 yarışmacısı finale kaldı. O Ses Türkiye'de büyük final cuma akşamı gerçekleşecek ve sezonun şampiyonu belli olacak.

  • O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ 

    O Ses Türkiye Şampiyonunun belirlenmesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dün gece O Ses Türkiye finalde yarışacak isimler belirlendi. Yarı final düellolarının damgasını vurduğu O Ses Türkiye'de adaylar en iyi performanslarını sahneye koyabilmek için yarıştı. 

    O Ses Türkiye'de seyircilerin verdiği oylar ile finale kalan ilk isim Murat Boz’un takımından Hakkı İlek oldu. 

  • O Ses Türkiye'de finale kalan ikinci isim ise Ebru Gündeş’in takımından Mustafa Açıkgöz oldu. 

    Seyircilerin oylarıyla belirlenen finalistlerden bir sonraki oylama sonucuna göre 56 oyla Beyazıt Öztürk’ün takımından Devrim Seyrek oldu.

    Sevilen yarışmanın final mücadelesinde var olacak diğer yarışmacı ise Murat Boz’un takımından Anastasiya Budakva oldu. 

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