O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

O Ses Türkiye Şampiyonunun belirlenmesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dün gece O Ses Türkiye finalde yarışacak isimler belirlendi. Yarı final düellolarının damgasını vurduğu O Ses Türkiye'de adaylar en iyi performanslarını sahneye koyabilmek için yarıştı.

O Ses Türkiye'de seyircilerin verdiği oylar ile finale kalan ilk isim Murat Boz’un takımından Hakkı İlek oldu.