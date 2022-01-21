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O Ses Türkiye şampiyonluk ödülü nedir? 2022 O Ses Türkiye şampiyonluk ödülü ne kadar, birincilik ödülü kaç TL? O Ses ödülü...

O Ses Türkiye şampiyonluk ödülü nedir? 2022 O Ses Türkiye birincilik ödülü belli oldu mu?

Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç'un jüri koltuğunda oturduğu yarışmada sona gelindi. O Ses Türkiye finali bu akşam gerçekleştirilecek. O Ses Türkiye Şampiyonu olarak büyük ödülü almaya hak kazanan isim bu akşam açıklanacak. Peki, O Ses Türkiye şampiyonluk ödülü nedir?

21.01.2022 - 16:14 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • O Ses Türkiye finali bu akşam gerçekleştirilecek ve O Ses Türkiye şampiyonu canlı yayında belli olacak. O Ses Türkiye şampiyonunun hangi ödülü kazanacağı merak ediliyor. Peki, O Ses Türkiye şampiyonluk ve birincilik ödülü ne kadar, kaç TL? İşte O Ses Türkiye birincilik ödülü hakkında...

  • O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    O Ses Türkiye final bölümü bu akşam ekranlara gelecek. TV8 yayın akışına göre O Ses Türkiye final bölümü saat 20:00'da başlayacak. Yarışmacılar final performanslarını sergiledikten sonra şampiyon belli olacak.

  • O SES TÜRKİYE BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

    O Ses Türkiye şampiyonluk ödülü henüz resmi olarak açıklanmadı. İlk yıllarda şampiyon olan yarışmacılara albüm yapabilme imkanı verilmekteydi. Son sezonlarda ise O Ses Türkiye'de birincilik ödülü bir otomobil olmuştu. O Ses Türkiye 2021 ödülünün de bu akşam belli olması bekleniyor. 

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