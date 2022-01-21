O Ses Türkiye finali bu akşam gerçekleştirilecek ve O Ses Türkiye şampiyonu canlı yayında belli olacak. O Ses Türkiye şampiyonunun hangi ödülü kazanacağı merak ediliyor. Peki, O Ses Türkiye şampiyonluk ve birincilik ödülü ne kadar, kaç TL? İşte O Ses Türkiye birincilik ödülü hakkında...