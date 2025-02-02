Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? 2025 O Ses Türkiye neden başlamadı, ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye jürileri kimler?

        O Ses Türkiye yayın tarihi: O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?

        O Ses Türkiye yayın tarihi gündemdeki yerini aldı. TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin 2025 sezonu, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda yalnızca yılbaşı özel bölümleriyle ekranlara gelen yarışmanın bu yıl düzenli olarak yayınlanması beklenirken, sezona dair detaylar ve jüri üyeleri gündeme geldi. Peki, O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlayacak, neden yayınlanmadı? İşte merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 18:54 Güncelleme: 02.02.2025 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          O Ses Türkiye, 2025 sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Uzun süredir yalnızca yılbaşı özel bölümleriyle izleyici karşısına çıkan programın yeni sezonunda dört isim jüri koltuğunda oturacak. Geçtiğimiz haftalarda jüri üyeleri netleşirken, programın yayın tarihi izleyicilerde merak uyandırdı. Birçok kişi, yarışmanın neden başlamadığını ve yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte O Ses Türkiye yeni sezona dair merak edilenler...

        • 2

          O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          O Ses Türkiye en son olarak 2022 yılında ekrana gelmiş ve şampiyon Hasan Koçak olmuştu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamayla göre O Ses Türkiye'nin çekimleri geçtiğimiz hafta başladı. Bu noktada sevilen programın önümüzdeki haftalarda TV8 ekranlarında yayın hayatına başlaması bekleniyor.

        • 3

          O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİM OLACAK?

          O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri netlik kazandı. Programın jüri kadrosu şu şekilde;

          Beyazıt Öztürk,

          Melike Şahin,

          Hadise,

          Gökhan Özoğuz.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
        8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
        Kumar cinayeti! Akrabasını öldürdü!
        Kumar cinayeti! Akrabasını öldürdü!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Morata, Galatasaray için İstanbul'da!
        Morata, Galatasaray için İstanbul'da!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı
        Habertürk Anasayfa