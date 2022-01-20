O Ses Türkiye'de final heyecanı başlıyor. Son yayınlanan bölümüyle finalistlerin belli olduğu O Ses Türkiye'de finalistlerin kimler olduğu ve takımlar seyirciler tarafından günün en çok merak edilen konularından birisi. İşte O Ses Türkiye finali ile iligli bilgiler...