O Ses Türkiye bugün var mı, yok mu? merak ediliyordu. TV8 tarafından yayınlanan yayın akışına göre O Ses Türkiye'nin akıbeti belli oldu. İşte 6 Ocak tarihli yayın akışı.

En son O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde sahneye çıkan Seda Sayan, Ah Geceler isimli parçasıyla yeni yıl coşkusunu katladı. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde sahneye çıkan Hadise, Sıfır Tolerans şarkısı ile izleyicileri coşturdu.

TV8 YAYIN AKIŞI 6 OCAK PAZAR

16:00

Güldür Güldür

Program

19:00

Oynat Bakalım

Program

20:00

Jet Sosyete

Dizi

00:15

Kızım

Dizi

02:30

8x8

Program

05:30

Bilginiz Olsun

Program