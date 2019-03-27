İstanbul’da sevgilisin gezdirmek için motosikletle yola çıkan sürücü, tek teker üzerinde şov yaparak makas attı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, TEM otoyulu Avcılar mevkiinde trafiği tehlikeye düşüren sürücü tüm bu anlarını kameraya kaydetti. Ortaya çıkan görüntülerde, genç kızın “Düşeceğim, ne olur dur. Ne olur yavaşla, hayır.” diyerek motosikletten inmek istemesi ise dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

YAKALANDI, EHLİYETİNE EL KONULDU

Bu görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda o magandanın S.B.U. olduğu tespit edildi.

Sürücü, Trafik Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı. ’Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak’, ‘Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya şekilde sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi)’ ‘Motosiklet sürücülerinin ellerini bırakarak motosiklet sürmesi’ ve ‘Sürücü belge sahiplerinin,sürücü belgelerinin sınıfına göre yetkili olmadıkları araçları sürmeleri’ maddesinden toplam 2 bin 347 lira para cezası yazıldı. Ayrıca 100 ceza puanı doldurduğu ortaya çıkan S.B.U.’nun ehliyetine 2 ay el konuldu. İşlemlerin ardından adli işlem yapılmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.