05 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
25 kiloluk anoreksik balerin Margherita Barbieri, 18 yaşındayken bale hocasının, kendisine "gökgürültüsü kalçalar" demesinden sonra günde sadece 140 kaloriyle beslenmeye başladı.
Fiziğinin bale için uygun olmadığı söylendikten sonra hayalleri yıkılan Barbieri, hemen bir diyet listesi hazırladı ve içinde çikolata ile tereyağı bulunan besinlerin üzerini çizdi.
Girdiği sıkı diyetle anoreksiya hastası olan Barbieri, genelde iki gün boyunca hiçbir şey yemiyordu; yediği zamanlarda da 140 kalorilik bir kase lapa yiyordu. "Gökgürültüsü kalçalarım olduğu söylendiğinde oldukça sağlıklıydım ama vücudumun baleye uygun olmadığının söylenmesi kilo vermeme yol açtı.”
O günleri anlatan Margherita, "Bazı günler o kadar güçsüz hissediyordum ki yataktan bile kalkamıyordum. Zayıflığım yüzünden böbrek yetmezliği geçirdim. Ama artık sürekli yorgun hissetmiyorum ve hayatın keyfini çıkararak kaybettiğim zamanı telafi etmeye çalışıyorum" diyor.
“Kilom oldukça iyiydi ama o zamanlar bunun farkında değildim. Neredeyse hiçbir şey yemeden aşırı egzersiz yapmaya başladım. Bu bir zaman çok sevdiğim ve gurur duyduğum vücudumdan nefret etmemi sağladı. Bir yılda 25 kiloya düştüm ve terapi bile göremeyeceğim bir kilodaydım. Bu noktada vücudumu cezalandırmaya ve kendimden nefret etmeye başladım" diyen Margherita hastalığın psikolojisini nasıl etkilediğini anlatıyor.
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