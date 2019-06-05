"Bu hastalıktan kurtulmak şimdiye kadar yaptığım en zor şeydi. Herkese tavsiyem vücutlarını sevmeyi öğrenmeleri, yiyecekle iyi bir ilişkilerinin olması ve kimsenin morallerini bozmasına izin vermemeleri. Bence hepimiz anoreksiya için bir tedavi için savaşmalıyız. Çok güçlü ve yaşam tehdidi olan bir hastalık. İyileşmeyi seçtiğim için çok şanslıyım" diyerek kendisi gibi anoreksiya hastalığıyla mücadele edenleri ve öz güvensizlik yaşayanları motive ediyor.