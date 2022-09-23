O kız büyüdü, güzel bir kadın oldu!

2002 yılında, TRT ekranlarında seyirciyle buluşan En Son Babalar Duyar, tatlı bir durum komedisiydi. Dizide; biri evli, üç kızı ve bir oğlu olan anne ile babanın neşeli ve telaşlı yaşamı, komşuları ve akrabalarıyla olan ilişkileri anlatılıyordu.