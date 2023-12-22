Ardahan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesinde, araçlarını çalıştırmakta güçlük çeken sürücüler, değişik yöntemlere başvuruyor.

İHA'da yer alan habere göre vatandaşlar, dondurucu soğuktan etkilenmemesi için araçlarının üzerine battaniye ve karton ile kapatıyor.

"GECE DONDURUCU SOĞUK OLUYOR"

Tarık Şimşek, eski kışımız yok ama yine de gece ve sabah saatlerinde dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyledi. Şimşek, "Özellikle gece ve sabah saatlerinde dondurucu soğuklar etkili oluyor. Soğuk hava nedeniyle araçlarımız çalışmıyor. Çözüm olarak battaniye öreterek araçlarımızı koruyoruz" dedi.