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        Haberler Gündem 3. Sayfa O kentimizde olumsuz hava koşulları nedeniyle sahile kırmızı bayrak dikildi! - Öne çıkan haberler

        O kentimizde sahile kırmızı bayrak dikildi!

        Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyarıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:19 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:42
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        O kentimizde sahile kırmızı bayrak dikildi!
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        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

        DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

        AA'da yer alan habere göre olumsuz deniz şartları nedeniyle ilçe kaymakamlıklarınca denize girmek yasaklandı.

        CANKURTAN EKİPLERİ UYARIYOR

        Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyarıyor.

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        #sakarya
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