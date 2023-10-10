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        Haberler Gündem O kentimizde Alabalık avı yasaklandı! - Son dakika haberler, Erzincan haberleri

        O kentimizde Alabalık avı yasaklandı!

        Erzincan'da, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kırmızı benekli ve doğal alabalık türlerinin tamamının avlanması yasaklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 08:28 Güncelleme: 10.10.2023 - 08:28
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        O kentimizde Alabalık avı yasaklandı!
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Ekim itibarıyla tüm bölgelerde alabalık av yasağının başladığı hatırlatıldı.

        İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK

        İHA'da yer alan habere göre Alabalığın, 1 Ekim-28 Şubat tarihinde yumurtladığı belirtilen açıklamada, yasağa uymayan kişilere idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

        NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

        "Avlanılması yasaklanan alabalık, bol oksijenli akarsularda ve kaliteli soğuk sularda yaşamayı seven nesli tükenme tehlikesi altında olan bir balık türüdür" ifadesi kullanıldı.

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