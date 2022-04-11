O kent yeniden beyaza büründü

Trakya, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Yeni hava sistemiyle bölgede hava sıcaklıkları ani düşüş gösterdi.

AA'da yer alan habere göre, sağanakların etkili olduğu bölgede yüksek kesimlerde ise kar yağışı meydana geldi. Gece ani gerileyen sıcaklık sonrası Ganos Dağı etekleri kar beyazıyla kaplandı.

5-7 santimetre arasında kar biriken bölgede, yağış yerini sis ve şiddetli rüzgara bıraktı.

Kent merkezinde 9 derece ölçülen hava sıcaklığı, yüksek kesimlerde birkaç derece daha düşük hissediliyor.