O isim Survivor'a geliyor! Acun Ilıcalı heyecanla duyurdu!

TV8 ekranlarında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Survivor yarışması, 2024 yılında heyecanla beklenen Allstar konseptiyle tekrar izleyici karşısına çıkacak. Programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı, bu özel sezonun yarışmacı kadrosunu açıklamaya devam ediyor.