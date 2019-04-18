Metin Keçeci, "Çok eğlenceli, hoş bir hikayeyi kendi kafamıza göre yorumladığımız bir film oldu. Umarım izleyici sever, gişesi bol olur" dedi. Erdi Ünver, "Ülkemizin geçtiği zor günlerde insanlarımızı bir nebze güldürebilrsek ne mutlu bize. Gülme garantisi veriyorum" ifadelerini kullandı. Haydar Işık, "Güzel, eğlenceli bir film çıkardık. Her oyuncuma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık" şeklinde konuştu.