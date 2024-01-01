Çok sayıda kenti sis kapladı! Ulaşım olumsuz etkilendi - Güncel Gündem Haberleri

Çok sayıda kenti sis kapladı! Ulaşım olumsuz etkilendi - Güncel Gündem Haberleri

REKLAM advertisement1

Otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları, Küçük Melen ve Yeşilyayla mevkisinde yoğun sis nedeniyle sürücüler dikkatli seyretti.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun İhsaniye, Çerkez Taşköprü, Çilimli ve Gümüşova geçişlerinde de sis etkisini gösterdi.

Polis ve karayolları ekipleri, sürücülere takip mesafesini korumaları uyarısında bulundu. REKLAM Karabük kent merkezinde de sis nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti. Yoğun siste görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Şehir merkezindeki yapılar da sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.

HATAY'DA DA ULAŞIM OLUMSUZ ETKİLENDİ Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentte sabah başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Antakya, Yayladağı ve Reyhanlı ilçesinde görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü. Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.