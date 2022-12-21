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O kent, sıfırın altında 12,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Türkiye, soğuk havaların etkisi altına girdi. Gece en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında 12,2 dereceyle Bolu'da ölçüldü

Giriş: 21.12.2022 - 15:42 | Güncelleme: ABONE OL
O il buz kesti! Sıcaklık eksi 12 dereceyi gösterdi
O il buz kesti! Sıcaklık eksi 12 dereceyi gösterdi
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AA

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 12,2 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

AA'da yer alan haber göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece de Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı, sıfırın altında 12,2 derece kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri sıfırın altında 11,1 dereceyle Ankara Çamlıdere Çamkoru Tabiat Parkı, üçüncü yeri ise sıfırın altında 10,2 dereceyle Afyonkarahisar Şuhut Kumalar Tepesi Radar Sahası oldu.

Bolu, dün gece de sıfırın altında 10,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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