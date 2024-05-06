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        Haberler Gündem Güncel O il buz kesti! Eksi 6.8'i gördü - Güncel haberler

        O il buz kesti! Eksi 6.8'i gördü

        Bolu, eksi 6,8 dereceyle dün gece Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:05
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        O il buz kesti! Eksi 6.8'i gördü
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        Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan parametrelerde bu gece eksi 6,8 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

        İHA'nın haberine göre dün gece Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın altında 6,8 dereceyle Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi olarak kayıtlara geçti.

        Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi’nde hava sıcaklığı eksi 6,8 derece olarak ölçülürken, Amasya Tavşan Dağı eksi 5,4 olarak ikinci sırada yer aldı.

        Türkiye’nin en soğuk üçüncü yeri ise eksi 5,3 derece ile Bolu Abant Gölü Milli Parkı oldu. Geçtiğimiz gün ise Bolu’da kar ve dolu yağışı etkili olmuştu.

        Geçtiğimiz gün kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve dolu yağışı nedeniyle hava sıcaklığı şehir genelinde düşmüştü.

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        #haberler
        #Bolu Haberleri
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