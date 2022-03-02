O fotoğrafları çeken Türk gazeteci konuştu

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Ukrayna lideri Zelenskiy'in son fotoğraflarını dünya Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş'ın objektifinden çıkan karelerden gördü.

Bektaş, Habertürk TV'de Afşın Yurdakul'a konuştu. İşte o fotoğrafların hikayesi:

Rus Savunma Bakanlığı dün Kiev'de bazı hükümet binalarını vuracağını açıkladı. Röportaj yapma talebimiz kabul edildi. Yola çıkıp Cumhurbaşkanlığı sarayının yakınlarında bir noktada bizi içeri aldılar. Çok inanılmaz bir yere gitmedik. Bosna ve diğer yerleri görmüş birisi olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı binalarına ait bir yerin giriş katında yaptık röportajı. Her chack pointe ciddi bir gerilim var. Çok yavaş ilerleyip chack pointe geldik. 'Biz geldik başkanla röportaj yapacağız' dedik. Başka bir arabaya bindirildik.

"ZELENSKİY ÇOK RAHAT GÖZÜKÜYORDU"

Cumhurbaşkanının sarayına geldik. Kapıda yeni bir güvenlik önleminden geçerek son giriş kapısına geldik. Normal zamanlarda protokol giriş kapısına geldik. Tamamen karartma vardı. Askerler kum torbalarıyla koridorların içinde konumlanmıştı. Sonra Zelenskiy geldi. Ben 10 dakika falan süreceğini zannettim. Çok rahat geldi. Ben 'şöyle durun' vs. dedim. Bana 'sakin ol dediklerini yaparım' dedi. İngilizce konuşacaktık, 'Ben Ukrayna halkının temsilcisiyim o yüzden Ukraynaca konuşacağım' dedi. Toplamda yarım saat kaldı. Sonra hatıra fotoğrafı çektirdik. Toplamda 40 dakika konuştuk diyebiliriz. Ben kendisini ilk kez gördüm. Daha önce basın toplantılarını izlemiştim ama bu kadar yakından olmadı. Daha önce de fotoğraflarını çekmiştim.

"YOK! BEN BURADA DURURUM DEDİ"

Açıkçası ben gergindim. Etraftaki insanların da gergin olacağını düşündüm. Zelenesky çok rahattı. Kararlı bir duruşu vardı. Ailesiyle ilgili sorulara biraz duygulandı. Kendilerini kaç gündür göremediğine dair şaşırdı. Önce 6 gün dedi, sonra düzeltti. 'Ofistede fotoğrafınızı çekebilir miyim' dediğim de 'O kadar da değil artık' dedi ve gülüştük. Danışmanı diyebileceğim kimliğini bilmiyorum etrafında 3 kişi vardı. Sanki özel kalemi ve yakın çalışma arkadaşlarıymış gibi geldi bana. Yakın korumaları vardı. Güvenlik açısından saraya bakarsak; yeraltında değildik. Bana ilginç gelen binanın dış çevresinde kademe kademe chack pointlerin olması, bariyerlerin olması, birçok yerin kuşatılmış olması. Yani saraya girmek zor. Girdikten sonra içeride dikkatimi çeken kum torbaları olması, askerler hatta telefonlarıyla yön gösterdiler bize. Bazı camlar patlamasın diye film çekmişlerdi. Her koridorda askerler var. Onun haricinde dikkatimi çeken bir şey yok. Güvenlik korumaları geldi, 'Başkan iki basamak aşağıda dursun, burada durduğunda dışarıdan görülüyor' dendi. Ama itiraz etti, 'Yok ben burada dururum' dedi ve tedirgin olmadı.

"KİEV ŞU ANDA ÖLÜ BİR ŞEHRE DÖNÜŞTÜ"

Sanki hiç kimse beklemiyordu biz de dahil olmak üzere. Böyle bir şey olmaz diye. Bir şey gelecek ama diplomasiyle çözülür diye bakıyorduk. Harekat başlayınca çok şaşırdık ve birden Kiev'de hayat bitti. Marketler, benzin istasyonları kapandı. Tamamen ölü bir şehre dönüştü. Kalabalıklar sokaklardan çekildi. İnsanlar marketlerden ilk gün alışveriş yaptılar. Şimdi eczanelerde sıralar var. Şu anda gergin bir bekleyiş var.

"ŞEHRİN HER TARAFINDA TAHKİMATLAR VAR"

Bugün ilk defa 40 km. çıktım. Yollarda inanılmaz bir barikat kurma çabası var. Beton bloklar getirilen yerler var. Köprü zaten kapatılmış durumda. Kimlik kontrolleri ile girilip çıkılabiliyor. Hangi boyutta bir kuşatma olacak onu bilmiyorum ama şehrin her tarafında yoğun bir savunma amaçlı tahkimat yapıldığı çok açık.