Firari FETÖ'cülere para sağlıyordu! O FETÖ'cü de yakalandı!

FETÖ'nün, finans ve personel sorumlusu olduğu öğrenilen Erhan Acar, gaybubet evinde yakalandı. Erhan Acar ve eşinin polis operasyonu sırasında panik halde elektronik cihazları imha etmeye çalıştığı, telefonların kendilerine ait olmadığını söyledikleri öğrenildi.
YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre baskında örgütsel dokümanların yanı sıra 3 akılı telefon, bir tablet bilgisayar, bir flash bellek ve yüklü miktarda döviz de ele geçirildi. Örgütün güncel finans faaliyetlerinde önemli bir görevi olduğu belirlenen Erhan Acar´a ait Bylock içerikleri ve evde ele geçirilen örgütsel dokümanlar emniyet tarafından incelemeye alındı.
ÖRGÜTÜN PARA AKTARDIĞI FİRARİ FETÖ'CÜLERİN LİSTESİ ELE GEÇİRİLDİ
Soruşturmada örgüt sorumlusu Erhan Acar´ın iflas etmek üzere olan bir etüt merkezini, hakkında arama kararı olmayan bir arkadaşı aracılığıyla satın aldığı da ortaya çıktı. Gaybubet evinde ele geçirilen örgütsel dokümanlarda Türkiye´de faaliyet gösteren ve halen firari olan ve gaybubet evlerinde gizlenen FETÖ´cülerin kod isimleriyle listesi de ele geçirildi. Bu listelerde FETÖ´cülere yapılan ödemelerin de yer aldığı öğrenildi.
YURTDIŞINDAKİ FETÖ´CÜLER DE GAYBUBET EVLERİNDE KALIYOR
Güvenlik uzmanları, terör örgütünün, MİT ve Emniyet'in ortaklaşa yürüttüğü operasyonlar nedeniyle büyük tedirginlik yaşadığını, yurtdışındaki firari FETÖ´cülerin bile gaybubet evlerinde gizlendiğini bildirdi.
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