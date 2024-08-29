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        Haberler Gündem Güncel O döverken yoldan geçenler izledi: "Kimse yok mu?" | Son dakika haberleri

        O döverken yoldan geçenler izledi: "Kimse yok mu?"

        İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, kocası tarafından sokak ortasında dövüldü. Genç kadın "Kimse yok mu?" diye bağırarak yardım isterken, yoldan geçenler dehşet anlarını izlemekle yetindi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:35 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:35
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          İzmir'in Bornova ilçesinde genç kadın sokak ortasında eşi tarafından darp edildi.

          Olay 27 Ağustos akşamı Bornova ilçesi Çamkule Mahallesi'nde meydana geldi.

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          Sokak ortasında bir kadın, kocası olduğu öğrenilen kişi tarafından darbedildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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          Kocasının tokat darbelerinden korunmak için yere çömelen kadın, korkuyla yardım istedi.

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          Genç kadın, darbedildiği sırada "Kimse yok mu?" diye bağırarak yardım isterken, yoldan geçen araç sürücüleri olayı izlemekle yetindi.

          Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından saldırgan koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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