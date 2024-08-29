O döverken yoldan geçenler izledi: "Kimse yok mu?"
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, kocası tarafından sokak ortasında dövüldü. Genç kadın "Kimse yok mu?" diye bağırarak yardım isterken, yoldan geçenler dehşet anlarını izlemekle yetindi.
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İzmir'in Bornova ilçesinde genç kadın sokak ortasında eşi tarafından darp edildi.
Olay 27 Ağustos akşamı Bornova ilçesi Çamkule Mahallesi'nde meydana geldi.
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Sokak ortasında bir kadın, kocası olduğu öğrenilen kişi tarafından darbedildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Kocasının tokat darbelerinden korunmak için yere çömelen kadın, korkuyla yardım istedi.
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Genç kadın, darbedildiği sırada "Kimse yok mu?" diye bağırarak yardım isterken, yoldan geçen araç sürücüleri olayı izlemekle yetindi.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından saldırgan koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.