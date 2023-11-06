O detay şaşırttı! Dilan Polat cezaevine giderken polislere bakın ne sordu?
Dilan Polat - Engin Polat çifti hakkında kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla soruşturma başlatılmış ve geçtiğimiz gün Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. İddialara göre Dilan Polat cezaevine girerken polise şaşırtıcı bir soru sordu.
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Geçtiğimiz gün Dilan Polat - Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. İddialara göre Dilan Polat Silivri Cezaevi'ne girerken polise beklenmedik bir soru sordu.
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Sosyal medyada konuyla ilgili açıklama yapan avukatların iddiasına göre Dilan Polat itiraz ederse tutuksuz yargılanabilir fakat kaçma ihtimalinin ortadan kalkması için elektronik kelepçe ile takip edilebilir.
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Bir diğer iddia ise Dilan Polat'ın Silivri Cezaevi'ne giderken yanında bulunan polislere ağlayarak, "Korkuyorum içeride nasıl bir ortam var? Benim ne yapmam gerekiyor?” şeklinde sorular sorduğu yönünde.
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Polat'ın sorusuna karşı polislerin ise "Merak etme devlet seni güvence altına aldı, artık güvendesin" dedikleri söylentiler arasında.
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ARAÇLAR YEDİEMİN OTOPARKI'NDA!
Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında Polat çiftinin ev ve işyerlerinde bulunan 14 araca el koymuştu. El konulan araçlar çekicilerle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine getirilerek burada sergilenmişti. Emniyet'te sergilenen araçlar daha sonra otoparka çekildi. Polat Ailesi'ne ait 9 araç Yediemin Otoparkı'nda görüntülendi.