Bartın Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, yolda yürüyen yavru bir köpeği ezen otomobil frene dahi basmadan olay yerinden uzaklaştı.

VAHŞET KAMERADA

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Aksaray Malaklısı cinsi yavru köpek çevrede bulunan vatandaşlar tarafından veterinere götürülürken yaşanan bu vahşet güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alındı.

POLİS KÖPEĞİN SAHİBİNE ULAŞTI

Yaşanan bu acımasız olayın kamera görüntüleri sosyal medyada yayınlanması üzerine Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Köpek sahibi M.A. yavru köpeğini ezen sürücüden şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri o sürücünün peşine düştü.

CANİ SÜRÜCÜ OTOMOBİLİNİN PLAKASINDAN TESPİT EDİLDİ

Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yavru köpeği ezen otomobilin İ.S. olduğunu tespit etti. İ.S. gözaltına alınırken, otomobilin gün boyunca ayakkabı satıcılığı yapan oğlu tarafından kullanıldığını söyledi. Bunun üzerine İ.S.’nin oğlu A.S. gözaltına alındı.

SAHİPLİ HAYVANA ZARAR VERMEKTEN İŞLEM YAPILDI

Otomobil sahibi İ.S. serbest bırakılırken, yavru köpeği ezen oğlu A.S. hakkında ‘sahipli hayvana zarar verme’ suçundan adli işlem yapıldı.