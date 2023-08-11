O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu

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Samsun'da Havvanur Akar bir aracın arkasına saklanarak kendisini bekleyen eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu.

DHA'da yer alan habere göre o anları da cep telefonuyla kaydeden Akar, "Bugün biber gazı sıkarak kurtuldum, yarın ne olacak? Biber gazım sürekli yanımda ama buna mahkum olmak istemiyorum. Bir kadın olarak öldürülmeden sesimi duyurmak istiyorum. Adalet ben sağken yerini bulsun, ben ölünce bir anlamı yok" dedi.

"EVLENDİKTEN 40 GÜN SONRA ŞİDDET GÖRMEYE BAŞLADIM" Olay bu sabah saatlerinde Samsun İlkadım'da yaşandı. İddiaya göre, Havvanur Akan (31), ihraç edilmiş uzman çavuş olan eski eşi E.Ç. (28)'den yaklaşık 3 yıldır tehditler alıyordu. Akan savcılığa başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak eski eşi peşini bırakmadı. Sürekli takip edildiğini fark eden Akan biber gazı ile dolaşmaya başladı. REKLAM Havvanur Akan bu sabah da işe gitmek isterken E.Ç.'nin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. Akan cep telefonu çıkarıp kayıt almaya başlayınca E.Ç. bir aracın arkasına saklandı. Kısa bir süre sonra saklandığı yerden çıkan E.Ç., Akan'a doğru ilerledi.

Akan, eski eşine biber gazı sıktı. Paniğe kapılan E.Ç., Akan'ın evinin önünden kaçtı. 2020 yılında evlendikten 40 gün sonra şiddet görmeye başladığını belirten Akan, can güvenliği olmadığını belirterek yaşadıklarını anlattı. "ADALET SAĞKEN YERİNİ BULSUN" Sabah işe giderken E.Ç.'nin evinin önünde beklediğini fark eden Akan, "Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen daha bu sabah evimin önüne gelerek, tehdit etti zorbalık yaptı, kolumu sıktı. Beni takip eden bu kişiden şikayetçiyim, davacıyım, sonuna kadar davamın arkasındayım. Daha önce çok denedi ama bu kadar yakınıma hiç giremedi. Uzaklaştırma kararı elimde. Hala devam eden bir karar var. Ben bugün biber gazı sıkarak kurtuldum, yarın ne olacak? Biber gazım sürekli yanımda ama buna mahkum olmak istemiyorum. Bir kadın olarak öldürülmeden sesimi duyurmak istiyorum. Adalet ben sağken yerini bulsun, ben ölünce bir anlamı yok. Sizden rica ediyorum, bu kişi tutuklansın. Ben bu kişinin tutuklanmasını istiyorum. Artık sesimi duyun" dedi.