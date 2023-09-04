O anlar kameraya yansıdı! Ölüme yolculuk!

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İstanbul Maltepe'de kaza, önceki gün saat 16.30 sıralarında İdealtepe Başıbüyük bağlantı yolu üzerinde meydana geldi.

MOTOSİKLETİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, 22 yaşındaki Mahmut Alperen Bölükbaşı'nın kullandığı motosiklet, hızla seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

İKİSİ DE YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü Bölükbaş ve arkasında yolcu konumunda bulunan 14 yaşındaki Lara V. yola savrularak yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevrede bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Mahmut Alper Bölükbaş ve Lara V.'ı hastaneye kaldırdı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Mahmut Alperen Bölükbaşı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Lara V.'ın ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen motosiklet bariyerlere çarpıyor ve motosikletteki iki kişi yola savruluyor.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kazaya tanık olan sürücüler ise araçlarını durdurup yaralıların yardımına gidiyor.